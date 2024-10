Chống đối người thi hành công vụ, một đối tượng ở làng giấy Phong Khê, Bắc Ninh bị bắt khẩn cấp Chống đối người thi hành công vụ, một đối tượng ở làng giấy Phong Khê, Bắc Ninh bị công an giữ khẩn cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị T ở khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do có hành vi chống người thi hành công vụ - hất đổ bàn làm việc khi Tổ kiểm tra đang thực hiện lập biên bản xử lý vi phạm về môi trường và an toàn điện.