TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu úy công an bị đâm trọng thương; bắt kẻ giết tài xế xe ôm trong đêm

Một thiếu úy công an bị đâm trọng thương

Ngày 30/9, đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đã đến thăm hỏi, động viên thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bị một thanh niên đâm trọng thương khi thực hiện nhiệm vụ.



Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, và đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên thiếu úy Tạ Quốc Anh bị đâm trọng thương khi đi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Hà Nam. Nguồn: NLĐO

Trước đó, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 28/9, Công an xã Đại Cương nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường Quốc lộ 38 (thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương) xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, mang theo hung khí, gồm dao nhọn và gạch đe dọa người dân đi đường.

Ngay sau đó, Công an xã Đại Cương đã phân công thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương và ông Trương Tiến Bộ, cán bộ tổ an ninh cơ sở tới hiện trường xác minh vụ việc.

Khi tới địa điểm người dân phản ánh, lực lượng công an phát hiện 3 thanh niên gồm: Bùi Văn Thịnh (SN 1996); Bùi Văn Sử (SN 2002, cùng ngụ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Dần (SN 2006, ngụ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang đứng ở Quốc lộ 38, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tiếp cận 3 thanh niên trên, bất ngờ bị Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực của thiếu tá Tạ Quốc Anh, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. 3 thanh niên trên ngay sau đó đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Đại Cương để làm việc.

Hiện, sức khỏe thiếu tá Tạ Quốc Anh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Đồng Văn (Hà Nam).

Truy bắt nhanh đối tượng giết tài xế xe ôm trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thuận (SN 1996, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc phát hiện ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1973, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang; hành nghề chạy xe ôm) nằm chết trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình) đoạn thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, với nhiều vết đâm trên người, có dấu hiệu của hành vi "Giết người, cướp tài sản".



Đối tượng Thuận bị bắt giữ và khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thời điểm phát hiện nạn nhân bị sát hại vào khoảng 21 giờ 30 ngày 27/9. Nơi nạn nhân bị sát hại là đoạn đường vắng vẻ, không có đèn đường, gần khu vực biên giới.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Tại cơ quan công an, Thuận tỏ ra bình tĩnh, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ và vật chứng thu được trong quá trình điều tra, truy xét, Thuận đã thừa nhận là người ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Thuận.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Do không có tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.

Để thực hiện, sau khi mua 1 cây dao Thái Lan dài khoảng 20cm để làm hung khí gây án, khoảng 21 giờ ngày 27/9, Thuận đeo khẩu trang, mang theo cây dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky kêu ông Nguyễn Văn Thuận chở Thuận đến cầu Long Bình. Khi ông Văn Thuận chở Thuận đến khu vực đường dẫn cầu Long Bình, thấy ít người qua lại nên Thuận giả vờ nói với ông Văn Thuận dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng thì Thuận ngồi phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Văn Thuận. Hoảng sợ, ông Văn Thuận bỏ chạy thì bị Thuận đuổi theo tiếp tục đâm nhiều nhát vào người làm ông Văn Thuận gục ngã tại chỗ.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng Thuận đi thu hồi tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Cùng lúc này có nhiều ánh đèn xe máy chạy đến, sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí và cởi bỏ quần áo lúc gây án nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Điều tra vụ tài xế taxi bị chém trọng thương

Ngày 30/9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ người đàn ông cầm mã tấu chém tài xế taxi công nghệ ở xã Vĩnh Lộc A.

Camera ghi cảnh tài xế taxi bị người đàn ông cầm mã tấu chém. Clip: Đ.X.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 28/9, nam tài xế taxi công nghệ dừng xe chờ khách ở hẻm A6, đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ở chiều ngược lại đến nói chuyện với nam tài xế về việc đậu xe trong hẻm.

Tại đây, hai người lời qua tiếng lại, sau đó người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đánh vào lưng, đầu nam tài xế. Sau khi hành hung, ông này nổ máy xe chuẩn bị rời đi.

Lúc này, tài xế taxi công nghệ đã chạy đến giữ người đàn ông lại rồi cầm mũ bảo hiểm tấn công người đàn ông. Cả hai lao vào giằng co hồi lâu, sau đó được người dân can ngăn.

Người đàn ông lên xe máy chạy đi. Ít phút sau, một người khác chở người đàn ông quay lại. Thời điểm trên, ông này giật cửa ô tô, cầm mã tấu chém nam tài xế.

Nam tài xế bị thương nhảy qua ghế phụ thoát ra ngoài chạy trốn, hai người đàn ông lên xe máy rời đi. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Hai người đàn ông liên quan vụ việc bị công an đưa về trụ sở ngay sau đó.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Huệ Vân mua nhà 20 tỷ đồng ở quê để tặng mẹ

Chiều 30/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần xét hỏi, làm rõ về một số tài sản bị kê biên, phong tỏa của các bị cáo liên quan trong vụ án.





Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy

Tại tòa, HĐXX hỏi Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan) về tài sản là căn nhà ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vân khai đã dự định mua căn nhà này vào năm 2022 với giá 20 tỷ đồng. Bị cáo đã đặt cọc 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi vừa cọc nhà xong thì bị bắt giữ.

"Bị cáo lấy tiền ở đâu để mua căn nhà này", HĐXX hỏi. Vân đáp đó là tiền riêng của cá nhân đã tích lũy trong nhiều năm. Trước câu hỏi về phương án xử lý đối với tài sản này, Vân xin HĐXX tuyên trả lại cho mình số tiền 5 tỷ đồng trên để dùng khắc phục hậu quả trong vụ án này.

Cũng trong chiều nay, HĐXX xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan cùng một số đại diện ngân hàng, công ty có liên quan đến những dự án của bà Trương Mỹ Lan để làm rõ những tài sản đang bị lực lượng chức năng kê biên, phong tỏa. Trả lời chủ tọa phiên tòa, nhiều dự án bà Lan nói không nhớ rõ, xin chủ tọa cho trao đổi lại với luật sư và sẽ gửi lại câu trả lời sau.

Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Vân khai mình làm việc trên do tin cô ruột của mình, không muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bất cứ ai, không được hưởng lợi và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bước vào phiên làm việc buổi chiều, chủ tọa phiên tòa gọi bị cáo Trương Mỹ Lan lên hỏi. Theo chủ tọa, buổi trưa bị cáo Trương Mỹ Lan gặp vấn đề về sức khỏe, đã phải cần sự trợ giúp của nhân viên y tế. Khi được hỏi liệu có tiếp tục "hầu tòa" được không, bà Lan trả lời sức khỏe vẫn đảm bảo.

Tuyên án tử hình kẻ giết thiếu nữ, phân xác cho vào thùng xốp ở Hà Nội

Ngày 30/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Tạ Duy Khanh (SN 1985, ở khu Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Khanh bị cáo buộc ra tay sát hại chị Hồ Yên N. (SN 2006) rồi chặt nhỏ thi thể, cho vào thùng xốp, mang ra giấu ở sông Hồng. Hành vi này thể hiện sự man rợ, không thể giáo dục cải tạo được nữa nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Bị cáo Tạ Duy Khanh tại tòa, sáng 30/9.

Theo hồ sơ vụ án, Khanh vốn làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại địa bàn Hà Nội và qua đây quen chị Hồ Yến N. Khanh nhiều lần môi giới cho thiếu nữ đi tiếp rượu với khách, giá 2 triệu đồng/lần/4 giờ; anh ta được hưởng tiền 25% trong đó.

Khoảng tháng 4/2022, Khanh cho chị N. vay 60 triệu đồng, lãi 2.000 đồng/triệu/ngày. Cuối năm 2022, chị N. đã trả cho Khanh 2 triệu tiền lãi và 3 triệu tiền gốc rồi dừng chưa trả, dù bị cáo Khanh nhiều lần đòi.

Chiều 10/10/2023, với mục đích đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho chị N., nói dối có khách muốn gặp chị N. ở nhà anh ta. Cô gái tin tưởng nên bắt taxi tới nhà bị cáo, ở toà nhà S2.12, khu Vinhomes Ocean Park rồi cùng đi ăn tối, uống bia với người khác.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khanh đưa chị N. về nhà mình, yêu cầu trả số nợ 57 triệu đồng. Thiếu nữ nói chưa có tiền trả và tháo nhẫn, đưa trước cho Khanh để "trừ nợ" nhưng không được đồng ý. Thay vào đó, Khanh yêu cầu chị N. viết giấy nợ, để lại thẻ căn cước làm tin nhưng chị N. không thực hiện theo.

Cho rằng chị N. có tiền nhưng không trả, Khanh hành hung, khiến thiếu nữ ngất đi. Bị cáo liền lôi nạn nhân vào trong phòng vệ sinh, dùng vòi tắm xịt nước vào mặt và đầu nhưng chị N. vẫn chưa tỉnh lại. Anh ta liền bỏ mặc, ra ngoài phòng khách uống nước.

Lát sau, chị N. tỉnh dậy thì hoảng sợ, la hét và bị Khanh giơ dao đe dọa phải im lặng. Tuy vậy, thiếu nữ càng hoảng sợ, ngồi xuống bồn cầu, tiếp tục la hét. Khanh liền đi đến, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo sau đó nảy sinh ý định mang xác chị N. ra sông Hồng vứt để che giấu hành vi phạm tội nên tìm một thùng xốp kích thước 80x60x50cm, mang vào cửa phòng vệ sinh. Do thi thể chị N. không vừa thùng xốp, Khanh lấy một thanh đao đâm, cắt thi thể ra làm nhiều phần rồi bỏ lại vào thùng, dán kín bằng băng dính.

Tiếp đến, bị cáo lau sạch máu vương vãi; mang con dao hung khí cùng các tài sản không có giá trị của chị N. đi vứt tại thùng rác. Anh ta cũng gọi điện, đặt một taxi đến đón nhằm chở thùng xốp chứa thi thể chị N. đi phi tang.

Taxi tới nơi, Khanh nhờ tài xế lên căn hộ "bê nhờ thùng ổi", thực ra là thùng chứa thi thể cô thiếu nữ. Hai người sau đó đi qua cầu Thanh Trì nhưng Khanh thấy đông người, khó phi tang nên yêu cầu tài xế quay về khu vực gần sông Hồng ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, Khanh thanh toán tiền, chờ lái xe rời đi mới bê thùng xốp xuống mép sông; cởi quần áo để bơi, đẩy ra xa bờ khoảng 30m. Tuy nhiên, phần thân của thi thể vẫn nổi nên anh ta lấy đá đè lên. Mọi việc xong vào 2h40 sáng.

Sau khi về nhà, Khanh mang 2 điện thoại di động của chị N. (1 iPhone và 1 Samsung) đến khu vực cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng.

Khoảng 19h ngày 11/10/2023, Khanh quay lại hiện trường, phát hiện một phần thi thể của chị N. vẫn nổi trên mặt nước nên lấy một chiếc chăn, đắp lên trên; dùng dây dù buộc lại, đặt vài viên đá đè vào.

Chiều hôm sau, bị cáo đi mua khoảng 25kg xi măng, chia vào nhiều gói nhỏ nhằm mục đích để đến đêm sẽ đổ lên chiếc chăn quấn phần thân của thi thể của chị N.

Sáng sớm 13/10/2023, Khanh mang theo xi măng tới bờ sông Hồng, lấy nước trộn vữa rồi đổ lên chiếc chăn đang quấn phần thân thi thể cô thiếu nữ. Cùng ngày, anh ta bỏ trốn về quê ở Kiến Xương (Thái Bình).

Trưa hôm đó, một người đang sửa cần cẩu tại mép bờ sông Hồng phát hiện chân trái cùng chiếc đầu của thi thể nên báo công an. Biết mình bị lộ, Tạ Duy Khanh dùng dao tự làm mình bị thương. Anh ta bị bắt vào ngày 16/10/2023.