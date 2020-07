Mặc kệ BB Trần bị Huỳnh Lập tán tỉnh, Ngô Kiến Huy vẫn tảng lờ, điềm đạm thư thái

Á hậu – MC Hoàng Oanh giữ vững tinh thần lạc quan trong thời kỳ bầu bí mà không có ông xã ngoại quốc ở bên: “Theo anh đi khắp thế gian. Có bài hát này chúng mình hay hát nghêu ngao với nhau câu: I wanna be with you everywhere! Thật sự giờ chỉ mong được ở nhà cùng nhau. Ai lúc này còn được ở bên gia đình là hạnh phúc lắm ấy, hãy trân trọng từng phút giây mọi người nhé”.