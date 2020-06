Mai Phương Thuý nói gì khi Huyền My gây "sốt" lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới?

Mới đây, chuyên trang TC Candler nổi tiếng vừa cập nhật thêm đề cử trong bảng xếp hạng 100 nhân vật có gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020. Điều đáng nói là Á hậu Huyền My trở thành mỹ nhân Việt Nam duy nhất lọt top đề cử này. Sự xuất hiện của người đẹp Việt Nam trên bảng xếp hạng nhan sắc của TC Candler với nhiều ngôi sao đình đám như: Hyun Bin, Sana (TWICE), Jisoo (BLACKPINK), Dua Lipa, Bright Vachirawit Chivaaree... càng khiến người hâm mộ Việt thêm tự hào và gửi những lời chúc mừng người đẹp sinh năm 1995.

Riêng Hoa hậu Mai Phương Thuý có hành động bất ngờ khi Á hậu Huyền My được lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020. "Đại mỹ nhân" họ Mai công khai gửi lời chúc mừng đàn em trên trang cá nhân và gắn tên Huyền My khiến cô xúc động. "Yêu chị quá đi mất!", Huyền My nghẹn ngào trước hành động và lời chúc mừng của đàn chị Mai Phương Thuý.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thuý và Á hậu Huyền My khiến fan ngưỡng mộ vì mối quan hệ tốt đẹp của hai người đẹp.

Á hậu Huyền My từng chia sẻ chuyện đàn chị thân thiết với mẹ của cô còn hơn cả cô.

Huyền My vốn sở hữu gương mặt đẹp và nụ cười toả nắng hút mọi ánh nhìn.

Người đẹp gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và đạt ngôi vị Á hậu.

Năm 2017, Huyền My đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand và có mặt trong Top 10 chung cuộc.

Hình ảnh Á hậu Huyền My khoe nhan sắc xinh đẹp khi đi sự kiện và khoe ảnh đời thường "đốn tim" người đối diện.