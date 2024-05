Mận hậu năm nay được giá mà sao nông dân một xã của tỉnh Sơn La vẫn không vui?

Clip: Người dân thu mua mận tại bản Dầu, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Những ngày đầu tháng 5 này, người dân các bản ở xã Chiềng Cọ đang khẩn trương thu hái mận hậu để bán. Từ Quốc lộ 6 rẽ vào xã Chiềng Cọ, thỉnh thoảng lại bắt gặp những chiếc xe máy chở 2 sọt mận đầy ắp được người nông dân chở ra bán tại các điểm thu gom mua mận hậu.

Theo ông Quàng Văn Kiên, bản Dầu (xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), vụ mận năm nay do hạn hán nên sản lượng giảm khoảng 80%. Tuy giá bán có cao hơn năm ngoái nhưng thu nhập không đáng kể. Ảnh: Thúy Hạnh.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại bản Dầu, xã Chiềng Cọ, giá mận hậu tại đây đang được các điểm thu gom mua với giá dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Ông Quàng Văn Kiên – người nông dân trồng mận ở bản Dầu, chia sẻ: Năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài đúng với lúc cây mận trổ hoa, đậu quả nên sản lượng 1ha mận của gia đình giảm khoảng 80% so với năm ngoái. Do vậy, dù giá mận năm nay có cao hơn năm ngoái nhưng thu nhập vẫn không đáng kể.

Mặc dù mất mùa, tuy nhiên nụ cười vẫn hiện trên nét mặt của người nông dân trồng mận vì giá cao hơn năm ngoái từ 2 - 3 lần. Ảnh: Thúy Hạnh.

Mỗi buổi sáng thu hái mận, gia đình ông Kiên bán được 2 tạ mận. Với giá 20.000 đồng/kg mận xô, gia đình thu được 4 triệu đồng. Dự kiến vụ mận năm nay, gia đình ông Kiên chỉ thu được 5 tấn quả. Nếu với mức giá giữ nguyên như bây giờ đến hệt vụ thì gia đình thu được khoảng 100 triệu đồng.

Theo ông Kiên, vụ mận năm ngoái, gia đình bán được hơn 10 tấn và thu về hơn 100 triệu đồng. Nếu không hạn hán, sản lượng vụ mận năm nay giữ nguyên như năm ngoài thì thu nhập của gia đình tăng gấp đôi.

Chị Biên tiếc khi năm nay mận được giá nhưng lại mất mùa. Ảnh: Thúy Hạnh.

Chia sẻ với PV, chị Lèo Thị Biên – hộ thu mua mận bản Dầu, cho biết: So với các năm trước, sản lượng mận hậu của gia đình chị Biên và người nông dân bản Dầu chỉ đạt khoảng 20 – 30%. Nguyên nhân, do hạn hán kéo dài, cây mận héo, rụng quả, quả bé. Mặc dù mất mùa nhưng giá mận năm nay cao hơn năm ngoái từ 2 – 3 lần. Với giá này, người nông dân đang tiếc vì nếu như không mất mùa thì vụ mận năm nay nhiều hộ sẽ lãi cao.

Mận hậu của bà con được gia đình chị Biên thu mua và đóng vào thùng carton 50kg để vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Mận hậu mua từ người dân được được gia đình chị Biên đóng vào thùng thùng carton 50kg để chở đi bán tại các chợ đầu mối ở các tỉnh, thành phố. Ảnh: Tuệ Linh.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Quàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, thông tin: Toàn xã Chiềng Cọ có 860ha mận, trong đó có 500ha mận hậu, còn lại là mận tam hoa. Vụ mận năm nay do hạn hán nên sản lượng giảm trên 50% so với năm ngoái.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, dù hạn hán song giá mận hậu năm nay cao hơn năm ngoái, dao động từ 20.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại.

Từ lâu mận hậu trồng đất Chiềng Cọ nổi tiếng ngon, giòn, nhiều nước, róc hạt. Ảnh: Tuệ Linh.

Được biết, ngoài cà phê thì mận là cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Chiềng Cọ. Hàng chục năm qua, cây mận đã đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp người trồng mận có của ăn của để.

Về định hướng phát triển cây mận trên địa bàn, theo ông Hải, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã cùng với Chi hội Hội Nông dân các bản tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Sơn La hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây mận. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người nông dân.