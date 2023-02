Màn hội ngộ bất ngờ của Phan Hương và Khải "Sở Khanh" trong phim "Đừng làm mẹ cáu"

Màn chào hỏi "cồng kềnh" của May và Thêu trong "Đừng làm mẹ cáu"

Phim Đừng làm mẹ cáu phát sóng tập 23 với sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên Thanh Hương khiến khán giả vô cùng thích thú. Nhân vật của Thanh Hương tên May, xuất hiện với vai trò là "bạn đồng điệu" của Thêu (nhân vật do Anh Đức thủ vai). Trong khi Thêu diện nguyên cây hồng khi lên phim thì May lại là cô nàng cá tính yêu màu vàng.

Định mệnh của đời Thêu xuất hiện. (Nguồn: VFC)

Ngay từ phút đầu xuất hiện Thanh Hương đã gây ấn tượng với tính cách "chị đại" giống hệt như Phan Hương trong Người phán xử. Pha bẻ tay gã thanh niên lừa đảo của May khiến Thêu phải thốt lên "ngầu đét". Thấy gánh hàng xôi của Thêu, May ghé vào hỏi thăm khiến Thêu không khỏi bối rối.

Màn chào hỏi của hai nhân vật khiến khán giả không khỏi bật cười. May chủ động hỏi: "Thế đằng ấy gì?". "Mình là Thêu", Thêu đáp. May hỏi lại: "Tên là Thêu á? Tớ là May đây. May trong "thêu thùa may vá" ý". Thêu thích thú cười nói: "Ôi "May vá" á? "Thêu thùa" đây. Ơ thế chính ra là hợp nhau đấy".

Màn tái hợp của Phan Hương và Khải "Sở Khanh" (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi ăn thử xôi "lạc quan" của Thêu, May khen không ngớt lời. Thêu tranh thủ đưa số điện thoại để khi nào May muốn ăn xôi thì dễ dàng liên lạc. Một cô nàng cá tính như May lại tỏ ra bối rối ngượng ngùng khi nhận số điện thoại của Thêu. Thêu không quên mời May "làm thêm tí ruốc nhé" khiến màn đối đáp trở nên vô cùng hài hước.

Thêu tìm được chân ái. (Ảnh: Chụp màn hình)

May xuất hiện khiến Thêu bối rối. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay khi đoạn phim của Thanh Hương và Anh Đức lên sóng đã làm bão mạng xã hội và được chia sẻ rầm rồ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với cặp đôi "vàng" May và "hồng" Thêu:

"Xem mà không nhịn nổi cười. Chỉ có Thanh Hương mới diễn đạt nhân vật May. Dù chỉ xuất hiện một lúc với nhân vật phụ nhưng rất ấn tượng. Cười đau ruột với cặp đôi hồng - vàng", bạn Phương Trần viết.

"Anh Thêu đã tìm được chân ái, cây Hồng gặp cây Vàng lại còn May gặp Thêu thì rời nhau thế nào được", khán giả Lương Minh bình luận.

"Một cây nến vàng gặp một cây nến hồng quá đẹp cho cuộc tình May và Thêu rồi", tài khoản Dương Tú Chi chia sẻ.

Trong khi đó cũng có không ít khán giả bất ngờ nhắc lại mối tình năm xưa của cặp đôi Thanh Hương và Anh Đức trên phim Người phán xử: "Trốn tận sang Đừng làm mẹ cáu rồi mà ông Khải "Sở Khanh" vẫn chưa thoát được khỏi Phan Hương", khán giả Chi Trần vui vẻ viết.

"Tỉnh táo lên đi Thêu, hãy nhớ kiếp nạn làm "sếp rể" cách đây 6 năm", khán giả Trần Thị Thảo nhắc về phim Người phán xử.

Màn xuất hiện ấn tượng của "chị đại" May. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chứng kiến May xử đẹp kẻ lừa đảo, Thêu thốt lên "ngầu đét". (Ảnh: Chụp màn hình)

Mối nhân duyên từ Người phán xử sang Đừng làm mẹ cáu

Cách đây 6 năm, Thanh Hương và Anh Đức là cặp vợ chồng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Việt trong bộ phim Người phán xử với hai nhân vật con gái ông trùm - Phan Hương và Khải "Sở Khanh".

Khải "Sở Khanh" bị Phan Hương đánh bầm dập sau tuần trăng mật. (Nguồn: VFC)

Trong phim Người phán xử, Phan Hương được ví như "sư tử Hà Đông" khi cô không ngại tung cước, phi dao và có những màn ra đòn khiến Khải "Sở Khanh" bầm dập. Khi Khải "Sở Khanh" chạy trốn không muốn làm đám cưới với Phan Hương, cô đã có màn "ép hôn" khiến Khải không dám cãi lời. Ngay cả khi về làm rể Phan Thị, Khải "Sở Khanh" không ít lần bị vợ đấm tím mắt, đánh gãy tay, bẻ chật khớp vì thói trăng hoa.



Khải "Sở Khanh" bị Phan Hương "ép cưới". (Ảnh: VTV News)

Sự xuất hiện của Khải "Sở Khanh" trong phim Người phán xử như một làn gió mới mẻ giúp không khí của một bộ phim hình sự bớt căng thẳng. Sau bộ phim Người phán xử, Khải "Sở Khanh" mới tiếp tục tham gia phim Đừng làm mẹ cáu trong vai "hồng" Thêu. Thêu là anh chàng bán xôi có tính cách hiền lành, dễ mến, hài hước. Anh từng là trẻ mồ côi lang thang, cơ nhỡ được bà Kim cưu mang. Chàng Thêu gây ấn tượng bởi xuyên suốt phim Đừng làm mẹ cáu chỉ diện nguyên một cây hồng phấn.

Sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên Thanh Hương và màn tái ngộ của Phan Hương và Khải "Sở Khanh" khiến khán giả theo dõi phim Đừng làm mẹ cáu không khỏi thích thú. Hiện tại, bộ phim Đừng làm mẹ cáu đã đi đến những tập cuối và nhận được phản hồi tích cực của khán giả.