Mạng 5G nhanh, mạnh nhưng chỉ một sự cố nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Tại hội thảo trực tuyến Ngày An toàn thông tin năm 2020 với chủ đề “An toàn, an ninh mạng - Nhân tố cốt lõi trong chuyển đổi số quốc gia”, ông David Soldani - Chuyên gia về an ninh mạng của Huawei khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chia sẻ về bảo mật cho 5G trong xu hướng tất yếu của chuyển đổi số quốc gia.

Mạng 5G sẽ là xu hướng của thập kỷ này. (Ảnh minh họa: Internet)

Chuyển đổi số được xem là một xu hướng tất yếu đối với mỗi quốc gia và đặc biệt tại Việt Nam. Năm 2020 được xem là năm chuyển đổi số quốc gia, với việc triển khai mạnh mẽ các công nghệ như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, IoT,... Trong quá trình chuyển đổi số, việc thiết lập một môi trường an toàn và lành mạnh để chính phủ, doanh nghiệp, cũng như người dân sử dụng có vai trò hết sức quan trọng.

Tại hội thảo, ông David Soldani chia sẻ: Mạng di động thế hệ thứ 5 - 5G dự kiến sẽ cung cấp kết nối độ trễ thấp đáng tin cậy để điều khiển từ xa và thông minh các phương tiện không người lái trên mặt đất và trên không, nền tảng robot và cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như điện, nước, khí đốt, cảng, giao thông,... Do đó, bất kỳ sự cố hệ thống 5G nào có thể xảy ra đều gây tác hại nghiêm trọng.

Ông David Soldani cho rằng, bảo mật 5G đòi hỏi sự hợp tác về tiêu chuẩn, thiết bị và việc triển khai. Tất cả các bên trong chuỗi ngành cần phải chịu trách nhiệm bảo mật của riêng mình. Để giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng liên quan, các nhà cung cấp phải ưu tiên an ninh mạng một cách đầy đủ.

NESAS là một chương trình đánh giá an ninh mạng được chuẩn hóa bởi tổ chức GSMA và 3GPP, cùng với các nhà khai thác viễn thông, các nhà cung cấp, các đối tác và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Chương trình cung cấp khung đảm bảo an ninh trong toàn ngành để tạo điều kiện cải thiện năng lực bảo mật trong toàn ngành viễn thông di động.

Ngày 24/8, thiết bị mạng lõi và không dây 5G của Huawei (gồm 5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) và LTE eNodeB đã vượt qua bài đánh giá của chương trình NESAS. Trước khi vượt qua GSMA NESAS, Huawei đã giành được chứng nhận CC EAL4 đầu tiên trên thế giới cho các sản phẩm 5G.

Ngoài ra, Huawei đã và đang góp phần tăng cường bảo mật cho 5G với hơn 2.000 đề xuất bảo mật được đệ trình, trong đó hơn 900 đề xuất đã được chấp nhận. Hiện, Huawei đã đạt hơn 270 chứng chỉ bảo mật, bao gồm các sản phẩm không dây, dữ liệu, truyền dẫn, mạng lõi, thiết bị đầu cuối, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và đám mây.