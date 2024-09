Măng tre mọc lên như nấm, vừa to vừa ngon "danh bất hư truyền" trên núi Cấm ở An Giang Cứ mùa mưa đến, loại đặc sản mọc lên như nấm, vừa to vừa ngon "danh bất hư truyền" trên núi Cấm ở An Giang

Mưa đến, cũng là thời điểm nhà vườn ở núi Cấm (xã An Hảo, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bước vào mùa thu hoạch măng tre Mạnh Tông. Thích nghi tuyệt vời cùng thổ nhưỡng, khí hậu vùng cao, cây tre Mạnh Tông say mục và và ăn ngon lạ...