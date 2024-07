Mang xe về nhà, đón mùa vàng khởi sắc cùng Phân Bón Cà Mau

Song hành cùng sản phẩm NPK Cà Mau chất lượng, "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" không chỉ thu hút với hàng trăm ngàn giải thưởng thiết thực mà mang đến những mùa vàng khởi sắc.

Trong 4 đợt quay số may mắn của tháng 5-6-7/2024, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 đã đem niềm vui đến nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như Lạng Sơn, Nam Định, Lâm Đồng, An Giang, Long An, Đắk Lắk… Đặc biệt, chỉ 2-3 tuần sau khi công bố kết quả quay số, chuyến xe trao giải của Phân Bón Cà Mau đã nhanh chóng vượt đường xa, trao tận tay xe máy và nhẫn vàng đến bà con.

Giải thưởng đồng hành, vụ mùa thêm tươi

Với những nông dân trúng giải sau 2 tháng kể từ khi trao giải, cuộc sống đã khởi sắc. Chiếc xe máy đã trở thành người bạn đồng hành, còn nhẫn vàng là nguồn tài chính dự phòng để tái đầu tư mùa vụ mới. Gánh nặng cuộc sống dường như nhẹ đi trông thấy, mở ra nhiều cơ hội mới cho bà con.

"Cả năm nhà tôi chỉ trông chờ vào mỗi vụ na này", anh Đỗ Danh Hiếu (thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) kể. Giữa vườn na 400 gốc đang độ thu hoạch, anh nhớ lại cảnh đứng ngồi không yên cách đây chưa lâu. Lúc đó, thời tiết thất thường, lại chưa nắm chắc kỹ thuật, anh không dám chắc vụ mùa sẽ ra sao. Ngoài vườn na, anh còn làm thêm thợ xây để trang trải cuộc sống cho gia đình nhỏ. Mỗi ngày qua đi, nỗi lo vụ mùa thất thu càng đè nặng lên đôi vai người trụ cột gia đình.

Giữa lúc khó khăn nhất, anh Hiếu bất ngờ nhận được tin trúng giải xe máy của chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn. Từ khi nhận xe, anh thường xuyên đi thăm nom các vườn na của bà con trong vùng, học hỏi những bí quyết giúp thu hoạch tốt, bán giá cao. Không chỉ tích lũy được thêm kinh nghiệm đúng lúc, anh còn tìm được thêm một số mối thu mua mới, hứa hẹn có giá tốt hơn cho vụ na năm nay. Công việc thợ xây của anh cũng thuận lợi hơn nhờ chiếc xe giúp tiện đi lại.

Anh Đỗ Danh Hiếu nhận giải xe máy

Chung niềm vui với anh Hiếu, gia đình chị Lý Thị Nga (xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cũng được tiếp thêm nhiều sức mạnh từ Mùa Vàng Thắng Lớn. Năm nay, thời tiết Lâm Đồng nắng mưa thất thường nên cây cà phê không ra trái đều như mọi năm, chị Nga từng lo lắng sản lượng vụ này sẽ giảm đáng kể. Khi nỗi trăn trở trang trải cuộc sống gia đình ngày càng lớn, may mắn kịp thời ghé thăm mang theo tin vui trúng giải xe máy đến vườn cà phê nhà chị.

Chị Lý Thị Nga rạng rỡ trong buổi trao xe tháng 6/2024.

"Nhờ có xe máy, việc di chuyển và chăm sóc cây dễ dàng hơn. Cộng thêm bón NPK Cà Mau, hoa trái tươi tốt lên", chị Nga không giấu nổi phấn khởi khi khoe xe mới.

Vừa gặt xong 10ha lúa, anh Lê Văn Thắng (xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) hân hoan "thu hoạch" thêm giải thưởng xe máy giá trị từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2024. "Kể từ khi có xe mới, tui đi thăm nom ruộng lúa mau lẹ. Xe khỏe, chạy phà phà tới các thửa xa nhà rồi chở phân bón, vật tư là khỏi phải nghĩ", anh Thắng kể về trải nghiệm sử dụng xe mới trong những ngày qua.

Vụ lúa Hè Thu năm nay, bà con nông dân ở An Giang gặp khó khăn do rầy phấn trắng gây hại tăng mạnh. Ruộng nhà anh Thắng cũng không phải là ngoại lệ. Trồng lúa lâu năm, anh Thắng kịp thời phát hiện, xử lý, kết hợp với bón NPK Cà Mau. Ruộng lúa nhà anh nhanh chóng phục hồi, hấp thụ dinh dưỡng tốt nên vẫn cho năng suất cao với hơn 90 tấn lúa bán được giá. Chuẩn bị cho vụ Thu Đông sắp tới, anh Thắng tích cực đi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm canh tác từ bà con trong xã.

"Thấy tui đi xe mới, bà con quanh đây lại có thêm động lực cho vụ sau. Ai cũng bảo mong trúng mùa, trúng giá, lại trúng thêm xe như chú Thắng xã mình", anh Thắng nói với ánh mắt lạc quan về vụ mùa sắp tới.

Có thêm xe mới, công việc đồng ruộng của anh Lê Văn Thắng dễ dàng hơn

Nhiều cơ hội trúng giải thưởng từ Phân Bón Cà Mau

Tại hệ thống phân phối của Phân Bón Cà Mau, số lượng bà con hỏi thông tin về NPK Cà Mau và chương trình đều tăng liên tục qua các tháng. Trên website của chương trình, TOP những đại lý kinh doanh NPK Cà Mau tích cực giới thiệu – tương tác với nông dân về Mùa Vàng Thắng Lớn liên tục được Phân Bón Cà Mau cập nhật đã cho thấy sự thu hút của chương trình với đông đảo bà con.

Bà con tích cực đến nghe đại diện Phân Bón Cà Mau hướng dẫn tham gia chương trình

Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 vẫn đang tiếp tục chặng đường với hơn 600 giải thưởng xe máy, nhẫn vàng cùng hàng trăm ngàn giải thẻ nạp điện thoại trả thưởng ngay đang tìm kiếm chủ nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con có thể truy cập https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).