Mạo danh Chánh án lừa đảo giải quyết việc ly hôn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện (CSĐT - CAH) Ứng Hòa, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1998, trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Huy (SN 2003, trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Cơ quan CSĐT - CAH Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Vân Chi, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Theo trình báo của chị Vân Chi, chị bị một đối tượng tên Nam, mạo danh Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa đang giải quyết hồ sơ ly hôn và giành quyền nuôi con của chị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, CAH Ứng Hòa đã tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Qua đó, xác định và bắt giữa Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Quang Huy là đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân. Lời khai của Năm và Huy tại cơ quan công an thể hiện, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên Năm nảy sinh ý định giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo tiền của những người đang muốn giành quyền nuôi con trong quá trình giải quyết ly hôn.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy.

Năm sử dụng Facebook có tên “Hoài Nam”, truy cập vào các nhóm liên quan đến ly hôn và bình luận vào những bài đăng trong nhóm với nội dung tự giới thiệu mình là cán bộ tòa án có thể tư vấn giải quyết vấn đề ly hôn.

Đồng thời Năm rủ Nguyễn Quang Huy làm cùng và thống nhất với Huy khi có khách sẽ chở Năm đi gặp khách để giao dịch nói chuyện. Huy phối hợp với Năm đóng giả là cán bộ làm cùng để nói chuyện lấy lòng tin với khách. Sau khi lừa đảo thành công, Năm sẽ chia một phần cho Huy.

Ngày 7/9, một người có Facebook “N.M” nhắn tin cho Năm nói nhờ tư vấn giành quyền nuôi con. Năm hỏi thông tin liên quan và được người này cho biết có vợ tên là Trần Thị Vân Chi và số điện thoại liên hệ của chị Vân Chi.

Trao đổi với chị Vân Chi, Năm nắm được tình hình chị cũng đang muốn giành quyền nuôi con. Ngày 9/9, Năm đã chủ động gọi điện cho chị Vân Chi, tự giới thiệu tên là Nam, là Chánh án tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa, đang giải quyết hồ sơ liên quan đến việc ly hôn của vợ chồng chị Vân Chi.

Sau đó, chị Vân Chi sử dụng Zalo có tên “Giot Nuoc Nho Nho” kết bạn với Zalo có tên “Vksnd Nguyễn Mạnh Nam” của Năm. Chị Vân Chi nhắn tin nhờ Năm tư vấn giành quyền nuôi con.

Nhận thấy chị Vân Chi không nghi ngờ gì về việc mình giả danh cán bộ tòa án nên Năm hẹn chị Vân Chi gặp mặt trực tiếp vào sáng 11/9, để hướng dẫn làm thủ tục viết đơn. Chị Vân Chi đồng ý.

Đến trưa 10/9, Năm gọi điện thoại cho Huy nói “chiều mai đi Ứng Hòa nhé, giải quyết cái này dễ, hồ sơ 12 triệu đồng”. Huy biết Năm đã có “con mồi” nên đồng ý.

Sáng 11/9, cả hai đi đến khu vực TAND huyện Ứng Hòa, gọi điện thoại hẹn chị Vân Chi ra quán Cafe Royal ở trung tâm thương mại, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Tại đây, Năm giới thiệu Huy là “sếp” của mình, phát giá phí giải quyết vụ giành quyền nuôi con là 12 triệu đồng. Tin ngay vị “Chánh án”, chị Vân Chi đưa luôn số tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, Năm ngắt liên lạc với chị Vân Chi, không giúp gì cho chị.

Mở rộng điều tra Cơ quan CSĐT - CAH Ứng Hòa xác định cùng với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Quang Huy đã gây ra 3 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt mỗi vụ từ 12-15 triệu đồng.