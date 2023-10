TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt quả tang nữ Phó Chánh án nhận hối lộ; chồng đâm chết vợ rồi đầu thú

Bắt quả tang nữ Phó Chánh án nhận hối lộ

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã bắt bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) trong sáng 3/10.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương bị bắt quả tang khi đang có hành vi nhận hối lộ của người liên quan đến vụ án đang thụ lý. Sau khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương đã được Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao di lý về khám xét nơi ở.

Chiều cùng ngày, nhiều lãnh đạo thị xã Bình Minh đã đến TAND thị xã để nghe báo cáo, họp về vụ việc nói trên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương năm nay 52 tuổi, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà tốt nghiệp thạc sĩ luật, Thẩm phán sơ cấp của TAND thị xã Bình Minh. Trước khi làm Phó Chánh án, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương là Thư ký của TAND thị xã Bình Minh.

Chồng đâm vợ tử vong rồi đến công an đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/10, Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra tại xã Nội Hoàng chiều 2/10.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đ.X

Theo lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng, khoảng 16h ngày 2/10, UBND huyện Yên Dũng nhận tin báo về việc tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, một người đàn ông trú tại xã Nội Hoàng dùng dao đâm vợ tử vong. Nạn nhân và nghi phạm cùng ở Hà Giang, xuống địa bàn xã làm công nhân và thuê trọ tại đây.

Nguyên nhân ban đầu nghi do mâu thuẫn tình cảm. Nghi phạm sau khi gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chồng đánh ghen vợ, bị xe chở rác cán tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/10, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 3 giờ 30 ngày 1/10, chị L.T.T (SN 1978, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) là công nhân vệ sinh môi trường đi làm ca đêm. Khoảng 3 giờ 40 phút, chị T đến vị trí xe tập kết chở rác tại khu vực đồi thuộc thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.

Lúc chị T đến chỗ làm, chồng của chị T là anh L.K.T (SN 1974, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) đã bí mật theo dõi.

Khi đến khu vực tập kết rác, anh T thấy vợ và anh T.X.H (SN 1976, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà), là tài xế xe chở rác đứng nói chuyện có phần thân mật. Do ghen tuông, anh T đã cầm thanh sắt lao vào đuổi đánh vợ và anh H.

Lúc này, anh H và chị T đã bỏ lên xe và di chuyển đi lấy rác. Thấy vậy, anh T tiếp tục đuổi theo và bị xe chở rác ép vào bờ tường của nhà dân ven đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh L.K.T và bàn giao cho gia đình để mai táng.

Hiện cơ quan điều tra huyện Hải Hà đã tạm giữ đối với T.X.H và L.T.T để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế taxi kể hành trình chở đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi chuộc 2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), đến trường mẫu giáo rước bé gái 3 tuổi con của bạn, sau đó bắt cóc đưa đi và nhắn tin đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, Sơn sau đó đã bị lực lương trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Đồng Nai, Long An phối hợp bắt giữ ngay trong đêm 2/10.

Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi con của bạn thân mình ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với tài xế Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, Long An), ông Phương là tài xế chở đối tượng Sơn lên TP.HCM trong quá trình đối tượng trốn lực lượng trinh sát. Ông nói làm nghề tài xế ai thuê chở thì đi, không hề hay biết Sơn bắt cóc bé gái L.M.C của bạn thân để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Ngồi trầm ngâm khá lâu để hệ thống lại toàn bộ diễn biến sự việc vừa xảy ra, ông Phương chậm rãi nói: Khoảng 14h40 ngày 2/10, Sơn chạy xe máy đến nhà ông kêu xe đi TP.Tân An để rước con đi học về. Làm nghề tài xế, theo ông Phương ai thuê là gật đầu. Thay vì Sơn chạy về nhà chờ ông đưa ô tô tới đón đi, đằng này anh ta tự đi đến nhà và kêu đi nhanh.

Tài xế taxi Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi). Ông Phương là tài xế chở đối tượng Sơn lên TP.HCM, nhưng không hề biết Sơn bắt cóc tống tiền bạn thân 2 tỷ đồng. Ảnh: Thiên Long

Xe đến cổng trường mẫu giáo nằm trong đường số 3 khu dân cư thuộc phường 6, TP.Tân An đậu chờ bên kia đường. Lúc này, ông Phương thấy Sơn một mình đi vào lớp, sau đó hai tay dắt ra hai cháu nhỏ tuổi gần bằng nhau rồi giới thiệu: "Thằng con trai tên Tony, đứa gái là M.C, chú chở về nhé, nói xong cả ba mở cửa bước lên ô tô, hai đứa trẻ cười nói khi rời khỏi cánh cổng trường…", ông Phương nhớ lại.

Thấy cả hai đứa trẻ nói chuyện vui chơi và còn đòi ăn bánh, uống sữa nên ông không một chút nghi ngờ về hành động bắt cóc sau này của Sơn.

Khi ô tô qua dốc Cầu Voi một đoạn, đối tượng Sơn liền nói với ông Phương: "Chú chờ cháu một chút để cho Tony vô nhà, tui đưa bé M.C lên Thảo Cầm Viên (sở thú), TP.HCM chơi chiều mai mới về. Hai đứa đi bất tiện lắm". Rồi Sơn đề nghị ông Phương quay đầu xe lại để ra quốc lộ 1".

Theo ông Phương, khi xe di chuyển qua địa phận Cầu Ván, huyện Bến Lức (Long An), có điện thoại của ai đó gọi cho Sơn nói chuyện: "Anh ta trả lời xe chưa đi khỏi cầu Bến Lức chờ chút nữa đi, tiếp đó, điện thoại Sơn lại reo, tôi nghe giọng nữ hỏi con đâu rồi thì Sơn nói cho đi Thảo Cầm Viên chơi, thuê xe du lịch sợ gì mưa gió… rồi Sơn cúp máy".

Suốt chặng đường dài, vẫn theo ông Phương, bé gái M.C không hề có phản ứng hay đòi hỏi gì nên tài xế vẫn nghĩ đó là con ruột của Sơn.

Tin nhắn đối tượng Sơn trao đổi với mẹ bé gái M.C. Ảnh: Thiên Long

Mọi diễn biến chẳng có gì đáng ngờ, ông Phương chạy tới cổng Thảo Cầm Viên (TP.HCM) đúng 16h30 cùng ngày. Sơn trao đổi với ông Phương là thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng đúng 16h ngày 3/10 phải lên ngay địa điểm này rước về mới trả tiền.

Ông Phương về đến nhà đúng 18h, nằm nghỉ ngơi hơn 2 tiếng sau thì Công an xã Nhị Thành điện mời lên cần gặp. Sau đó, ông Phương tiếp tục chạy xe du lịch xuống Công an phường 6, TP.Tân An và sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An. Chưa rõ chuyện gì nhưng ông Phương đoán có chuyện chẳng lành cứ ngồi chờ đợi.

Gần 22h, thông tin nghi phạm Sơn bị bắt, cháu bé giải cứu an toàn, trinh sát hình sự mới thông tin cho ông biết, đứa trẻ chở trên xe lúc chiều là do Sơn bắt cóc tống tiền bạc tỷ. Lúc này, tài xế Phương mới tá hỏa…

Như Dân Việt đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP.Tân An đón bé gái tên Lê Mộc Chi (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP.Tân An, Long An). Với ý định bắt cóc bé gái này, đối tượng Sơn đưa lên xe ô tô (thuê người lái) chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Đến hơn 16h, Sơn chở bé về hướng TP.HCM, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng nếu không sẽ bị bất trắc.

Giám đốc Công an tỉnh - đại tá Lâm Minh Hồng và đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đã trực tiếp tham gia chỉ đạo truy bắt thủ phạm. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h30, nghi phạm Sơn đang điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của người dân qua các app "Hen ho", "Ky nu"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa hơn 300 người qua App “Hen ho” và “Ky nu” chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng.

Đó là Vũ Duy Sơn (26 tuổi) trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Trước đó, người đàn ông ở TP.Buôn Ma Thuột trình báo bị lừa hơn một tỷ đồng khi vào đường link Henho.bio để được hướng dẫn tìm bạn khác giới tâm sự trên app "Kỹ nữ". Ông được người xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản để được giới thiệu bạn gái. Số tiền này sẽ được phía công ty trả lãi.

Tin lời, ông chuyển một triệu đồng, sau đó được chuyển trả số tiền này cùng một ít lãi. Dần dần ông đã chuyển cho họ tổng cộng hơn một tỷ đồng để hưởng lãi cao hơn, song bị chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Duy Sơn tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Sơn là thành viên của đường dây lừa đảo trên. Nam thanh niên khai, khoảng giữa tháng 10/2022 quen Minh và Hùng (không rõ nhân thân lai lịch, sống ở Dubai) thông qua mạng xã hội. Sơn sau đó được Minh thuê đứng ra nhận tiền chuyển khoản của những người tham gia app "Hẹn hò" và "Kỹ nữ", với tiền công 12 triệu đồng một tháng. Mọi liên lạc thông qua ứng dụng Telegram.

Theo cơ quan điều tra, Minh giao cho Sơn 6 điện thoại di động và 31 tài khoản ngân hàng. Hằng ngày, thông qua app "Hẹn hò" và "Kỹ nữ", các thành viên trong nhóm Minh sẽ dụ dỗ, tư vấn cho người chơi nạp thêm tiền để lên thành viên VIP. Nếu khách hàng nạp số tiền càng lớn và đăng nhập thành công thì sẽ được phía công ty hoàn trả lại tiền chơi và được hưởng một khoản tiền lãi.

Khi nhóm Minh dụ dỗ được người chơi đóng tiền thì sẽ thông báo cho Sơn cung cấp số tài khoản, sau đó chuyển hết lại cho Minh. Từ tháng 12/2022 đến nay, Sơn đã giúp nhóm Minh lừa tiền của hơn 300 người, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng; riêng bản thân nghi can được hưởng 300 triệu.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.