 Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên mạng xã hội

Trong những năm gần đây, mạng xã hội, đặc biệt là facebook đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.



Tại Việt Nam, các mạng xã hội bắt đầu du nhập từ những năm 2000 dưới hình thức các trang nhật ký điện tử (blog). Đến nay, có khoảng 270 mạng xã hội được cấp giấy phép hoạt động với khoảng 35 triệu người dùng, chiếm 37% dân số.

Trung bình mỗi ngày người Việt Nam vào MXH hơn 2 giờ.

Đối tượng sử dụng mạng internet thường xuyên nhất là nhóm lứa tuổi từ 15-40 tuổi. Nhóm đối tượng này chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động.

Ngày nay, bất kỳ ai chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một máy tính bảng hay máy tính cá nhân có kết nối internet đều có thể tham gia vào MXH. Với nội dung phong phú và cách thức sử dụng dễ dàng, mạng xã hội mang lại rất nhiều tiện ích.

Mạng xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Không thể phủ nhận vai trò tích cực của MXH, song cũng phải nhận thấy,nhiều người lợi dụng mạng xã hội để có những hoạt động vi phạm pháp luật và xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Tại Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ".

Vì vậy, trước những thông tin không đúng sự thật về cá nhân do người khác đăng tải trên mạng xã hội (như facebook), bạn đọc có thể gửi đơn tố cáo về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội.

Gửi đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên mạng xã hội (facebook) cần chuẩn bị gì?

Tài liệu ,chứng cứ có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội. Các tài liệu này bao gồm văn bản, hình ảnh (chụp màn hình), ghi âm, clip.

Hình ảnh những bài viết đăng tải thông tin trên Facebook.

Giấy tờ tùy thân, hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Về trình tự, thủ tục làm đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên mạng xã hội (facebook)

- Chuẩn bị Đơn tố cáo xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội (theo đúng hình thức mà pháp luật quy định).

- Nộp đơn. Người tố cáo sẽ đến Cơ quan công an cấp huyện nơi vụ việc xảy ra. Khi gửi đơn tố cáo và gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh về việc tồn tại hành vi vu khống nhằm xúc phạm danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, cho thấy danh dự, nhân phẩm, uy tín đang bị đe dọa.

- Tiếp nhận đơn tố cáo. Khi người tố cáo đến nộp đơn, Cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo và sẽ có nghĩa vụ xác minh, điều tra và giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người tố cáo.

Trong trường hợp cần thiết, người tố cáo cũng có thể làm đơn khởi kiện về hành vi vu khống, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm của bạn tới Tòa án để Tòa án thụ lý và xem xét giải quyết bảo vệ quyền lợi.

Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên mạng xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…. .tháng…... năm 2021

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Hành vi có dấu hiệu phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội)

Kính gửi: Công an quận ……….., Thành phố………..

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ A

Họ và tên tôi:……………………………….……

Sinh ngày :……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………

SĐT liên hệ:………..

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/ Bà: B

Bí danh :………. …………… (Nếu có)

Sinh ngày :……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………

SĐT liên hệ:………..

Nội dung tố cáo:

Hành vi có dấu hiệu phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội đưa thông tin, sự việc sai sự thật lên Facebook của chủ tài khoản facebook …………………

Tôi xin trình bày lại sự việc như sau:

Ông/bà B là chủ nhân của tài khoản Facebook mang tên ………

Gần đây, Ông/ Bà: B đã sử dụng trang Facebook mang tên ………. công khai đăng những dòng trạng thái trên trang cá nhân với những lời lẽ, nội dung sai sự thật, những lời lẽ cố ý xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi.

Cụ thể, vào lúc…………. Ngày/tháng/năm…. Ông/ Bà:B đã đăng tải những dòng trạng thái trên facebook như sau:

"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….."

(Những lời lẽ vu khống, xúc phạm tôi xin đính kèm hình ảnh tôi đã chụp lại nội dung Ông/ Bà:B đã đăng trên Facebook đính kèm đơn này)

Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân tôi mà còn cả công việc, gia đình và mọi người xung quanh tôi khiến tôi rất bức xúc và không biết làm thế nào để ngăn chặn.

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm (đặc biệt là qua mạng xã hội) là hành vi đáng lên án, bởi nó có tác động rất xấu không chỉ đối với những người là nạn nhân mà còn có tác động xấu đến cả xã hội nói chung.

Hành động phát tán những thông tin bịa đặt, phản cảm như trong bài viết trên để lại nỗi đau âm ỉ, ám ảnh vô cùng lớn với tôi nói riêng và với những người bị bịa đặt trong xã hội nói chung.

Phát tán những nội dung xấu dù vì mục đích gì cũng để lại những hậu quả khôn lường với nhận thức, phát triển xã hội.

Những bài viết của Ông/ Bà: B là những lời sỉ nhục, thóa mạ, chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu đã nhằm vào nhân cách, danh dự của tôi, với mục đích là hạ thấp nhân cách, danh dự của tôi và đã khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước những người khác.

Việc làm đó là sự xúc phạm nhân phẩm nặng nề không thể tha thứ, trái với thuần phong mĩ tục, văn hóa ứng xử tế nhị, trọng tình Việt Nam, vi phạm đạo đức và pháp luật.

Tại Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

"Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ."

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

"Điều 155. Tội làm nhục người khác

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm."

Để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình đồng thời ngăn chặn hành vi đáng lên án, có tác động rất xấu không chỉ đối với những người là nạn nhân mà còn có tác động xấu đến cả xã hội nói chung. Nay tôi viết đơn này tố cáo Ông/ Bà:B vì đã thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm tội làm nhục người khác được quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vì những lý do trên, tôi viết đơn này kính đề nghị Quý Cơ quan:

1. Yêu cầu Ông/ Bà:B dừng ngay hành vi đăng những dòng trạng thái trên trang cá nhân với những lời lẽ, nội dung bịa đặt, sai sự thật, cố ý xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi.

2. Buộc Ông/ Bà:B đăng bài viết để chế độ công khai xin lỗi tôi trên mạng xã hội.

3. Xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định của pháp luật, trả lại công bằng và bảo vệ cuộc sống bình yên cho tôi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người theo quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan những trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị A