Chiều ngày 12/9, đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ việc 2 học sinh Trường THCS-THPT Tây Sơn (TP.Đà Lạt) bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 4 phút 50 giây, ghi lại hình ảnh 2 học sinh Trường THCS-THPT Tây Sơn (Đà Lạt) bị đánh. Trong clip, những người tham gia đánh hội đồng học sinh Trường Tây Sơn có người mặc đồng phục Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường THCS-THPT Tây Sơn, Trường THCS Quang Trung…

Một học sinh bị đánh nằm xuống đất, người còn lại lấy chân đè lên người trong vụ hai học sinh bị đánh hội đồng ở Đà Lạt. Ảnh cắt từ clip.

Theo đại tá Nguyễn Tấn Vũ, khoảng 18 giờ ngày 6/9, Công an thành phố nhận được tin báo có 2 nhóm thiếu niên gây gổ đánh nhau. Vụ việc được xác định xuất phát do mâu thuẫn trên mạng xã hội của 2 em V.H.H.Y (15 tuổi, lớp 8A) và em N.H.A.T (12 tuổi, học sinh lớp 7A, cùng học Trường THCS-THPT Tây Sơn).

Sau đó, Y gọi cho anh trai là L.A.T (16 tuổi, học sinh lớp 10C, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng). Còn A.T gọi N.P.K (13 tuổi) cùng 1 số người nữa là học sinh lớp 7, Trường THCS-THPT Tây Sơn đến 1 quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện. Sau đó, 2 bên đã gây gổ rồi đánh nhau bằng chân tay.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan và các học sinh để xử lý theo quy định. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Tây Sơn cho biết 2 học sinh của trường bị đánh gồm L.N.Đ.Kh và N.Q.K, đều học lớp 7A. Hiện 2 em đều đang điều trị tại bệnh viện, chưa đến trường.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ cho biết, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 3, gia đình và nhà trường mời 10 em học sinh liên quan đến vụ việc để làm việc. Các học sinh vi phạm đến đâu, Công an TP.Đà Lạt sẽ xử lý đến đó theo quy định.