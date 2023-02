Hiện trường nơi ông N.V.P. (45 tuổi, quê Cao Bằng) tử vong sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người buôn bán trái cây tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Ảnh: Song Minh

Ngày 19/2, Công an huyện Hóc Môn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xô xát xảy ra giữa ông N.V.P. (45 tuổi, quê Cao Bằng) và nhóm người buôn bán trái cây tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, ông P. đến chợ đầu mối Hóc Môn để mua trái cây thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người buôn bán tại đây. Trong lúc xô xát, ông P. bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong.

Công an huyện Hóc Môn cho biết thêm đã phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nhóm nghi can liên quan đến vụ án mạng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.