Mâu thuẫn vợ chồng, con rể đâm chết bố vợ

Ngày 12/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, lúc 14h ngày 12/6, tại thôn Dương Lâm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông N.V.C (SN 1968, trú thôn Dương Lâm xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) bị con rể là Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú thôn Đại La, xã Hoà Sơn) dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong lúc Tuấn và vợ (con gái ông C) xảy ra mâu thuẫn, ông C đã vào can thiệp dẫn đến vụ việc như trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện, Tuấn đã đến đầu thú tại Công an xã Hòa Sơn.



