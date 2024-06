Theo báo cáo từ The Guardian, ngành công nghiệp điện ảnh hiện đang bị ám ảnh bởi các con số doanh thu phòng vé. Các tờ báo ở Hollywood dường như dành nhiều thời gian để tập trung vào những bom tấn gần đây lỗ vốn 200 triệu đô la hơn là những bộ phim nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình.



Với những bộ phim có ngân sách khổng lồ như "Avatar: The Way of Water" (350 triệu đô la) và "Indiana Jones and the Dial of Destiny" (326 triệu đô la), có cảm giác rằng toàn bộ nền tài chính của Hollywood có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào nếu các bộ phim đó không thể chinh phục khán giả, khiến họ ra rạp chiếu.

"Max Điên" không được lòng khán giả, tương lai bất định của loạt phim huyền thoại?

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Willem Dafoe từng lịch sự đặt câu hỏi rằng liệu ai thực sự quan tâm đến việc một bộ phim tốn bao nhiêu tiền. Nhận định này không phải vô căn cứ, khi bộ phim "Furiosa: A Mad Max Saga" của đạo diễn George Miller nhận nhiều chỉ trích vì chỉ thu về 32 triệu đô la trong tuần đầu tiên ra mắt tại phòng vé Mỹ. Báo cáo của Hollywood Reporter gọi đây là "mở màn tệ nhất trong ba thập kỷ qua trong đợt ra mắt phim vào Memorial Day" và cho rằng kết quả này đã "kìm hãm" các bộ phim Mad Max tiếp theo của Miller.

"Furiosa" là một bộ phim được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Ảnh: Cannes.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận vào vấn đề lớn nhất, thực tế là doanh thu phòng vé đã giảm kể từ sau đại dịch. Mọi người nhận ra rằng họ có thể xem các bộ phim mới trên các nền tảng phát trực tuyến thay vì đến rạp. Các ngôi sao, cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt (thỉnh thoảng) vẫn giữ nguyên mà không cần bước ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Hollywood vẫn áp dụng cách suy nghĩ thông thường vào một bộ phim Mad Max? Các bộ phim ban đầu của loạt phim này với Mel Gibson trong vai Max Rockatansky không phải là những "bom tấn" thực thụ. Chúng là những bộ phim khoa học viễn tưởng được làm với ngân sách nhỏ. Ngay cả khi "Mad Max: Beyond Thunderdome" năm 1985 đã cố gắng nâng tầm với Tina Turner, những chúng vẫn là những bộ phim "kỳ lạ", hấp dẫn một nhóm khán giả đặc biệt.

Năm 2015, "Fury Road" xuất hiện, một bộ phim Mad Max với ngôi sao mới Tom Hardy. Bộ phim này đã giành được 6 giải Oscar và rất được yêu thích tại phòng vé, dù vẫn lỗ một chút tổng thể.

Liệu mở màn đáng thất vọng của "Furiosa" có thực sự khiến Warner Bros thay đổi ý định tài trợ cho bộ phim tiếp theo của Miller, "The Wasteland" hay không vẫn còn phải trông chờ vào tương lai. Và liệu đạo diễn Miller, ở tuổi 79, có đủ năng lượng để trở lại với ngân sách thấp nếu số tiền "khủng" từ nhà sản xuất không còn nữa?

"Furiosa" là một bộ phim được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Theo The Guardian, thật đáng tiếc nếu tất cả các cảnh hành động và hiệu ứng đặc biệt phải được biên đạo với quy mô nhỏ hơn. Anya Taylor-Joy vào vai một nữ anh hùng đang xem và thế giới của Mad Max, sau năm bộ phim, vẫn còn cảm giác chưa được khám phá hoàn toàn.

Theo thống kê, không chỉ khán giả Bắc Mỹ ít đến xem "Furiosa: A Mad Max Saga". Phần thứ 5 trong loạt phim Mad Max của đạo diễn George Miller, với sự tham gia của Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth, như đang "giậm chân tại chỗ" ở phòng vé quốc tế với 33,3 triệu USD từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng doanh thu toàn cầu của phim là 58,9 triệu USD. Đó là một khởi đầu khó khăn vì bộ phim tiêu tốn tới 168 triệu USD sản xuất, chưa bao gồm chuyến quảng bá báo chí toàn cầu hoành tráng với điểm dừng tại Liên hoan phim Cannes 2024.