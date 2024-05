Mùa hè năm nay, thị trường phòng vé đang đối mặt với một khởi đầu ảm đạm hơn mong đợi. Bộ phim “Furiosa: A Mad Max Saga” đã không đạt được thành công như dự đoán khi chỉ thu về 25,6 triệu USD trong ba ngày cuối tuần. Mặc dù được kỳ vọng sẽ đứng đầu phòng vé, nhưng bộ phim lại chỉ cạnh tranh sát sao với “The Garfield Movie” của Sony, bộ phim hoạt hình này thu về 24,8 triệu USD trong cuối tuần và cũng đạt mức 31 triệu USD sau bốn ngày.

Cả hai bộ phim này đều không thể cứu vãn một cuối tuần lễ vốn dĩ được coi là tệ nhất trong gần ba thập kỷ qua. Không chỉ thị trường nội địa, “Furiosa” cũng gặp khó khăn tại phòng vé quốc tế khi chỉ thu về 33,3 triệu USD từ 75 thị trường, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 58,9 triệu USD. Đây là một khởi đầu khó khăn cho một bộ phim có chi phí sản xuất lên tới 168 triệu USD, chưa kể đến chi phí quảng bá toàn cầu.

Phòng vé mùa hè nguội lạnh, "Max Điên" không thể cứu vãn tình hình

Không chỉ thị trường nội địa, “Furiosa” cũng gặp khó khăn tại phòng vé quốc tế. Ảnh: Variety.

David A. Gross từ công ty tư vấn Franchise Entertainment Research nhận định: “Đây là một khởi đầu yếu kém mặc dù phim nhận được đánh giá tích cực và điểm số khán giả tốt”. Ông cũng lưu ý rằng, các phần tiền truyện thường không thành công như các phần tiếp nối trực tiếp, đặc biệt khi thiếu vắng các ngôi sao từ phiên bản gốc.

Trong khi “Furiosa” gặp khó khăn, các phim khác cũng không thể giúp cứu vãn tình hình. Các bộ phim bom tấn của tháng 5 như “The Fall Guy” với Ryan Gosling và Emily Blunt, “IF” của đạo diễn John Krasinski và “Kingdom of the Planet of the Apes” đều không đạt được kỳ vọng. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên sau nhiều năm không có một bộ phim Marvel nào mở màn mùa hè, góp phần vào sự khởi đầu chậm chạp của phòng vé.

Dù vậy, vẫn còn hy vọng cho mùa hè với nhiều bộ phim hấp dẫn dự kiến ra mắt. Các phần tiếp theo của những loạt phim nổi tiếng như: “Deadpool & Wolverine”; “Despicable Me 4” và “Inside Out 2” cùng với các bộ phim mới như: “Twisters”; “A Quiet Place: Day One” và “Horizon: An America Saga” của Kevin Costner có thể sẽ thu hút khán giả đến rạp.

Shawn Robbin - nhà sáng lập Box Office Theory nhận định: “Mùa hè đã khởi đầu chậm hơn dự kiến, nhưng hai tháng tới có thể tăng tốc độ”. Đây là lúc mùa phim "bom tấn" cần phải tăng tốc để đạt được những thành công đáng mong đợi.

Dù tình hình hiện tại không mấy khả quan, nhưng hy vọng vẫn còn đó cho các nhà làm phim và khán giả mong chờ một mùa hè sôi động tại các rạp chiếu phim.