Máy bay gặp sự cố: Sân bay Tân Sơn Nhất kích hoạt hệ thống "khẩn"

Cụ thể, chuyến bay VJ322 khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 12h10 trưa 14/6, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn máy bay đã bị trượt ra ngoài mép đường băng. Rất may mắn toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.



Hành khách tại nhà ga Tân Sơn Nhất mệt mỏi chờ đợi các chuyến bay được mở trở lại.

Hành khách tại nhà ga Tân Sơn Nhất sau sự cố máy bay.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, ngay sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng Cảng Hàng không quốc tế (sân bay) Tân Sơn Nhất đã kích hoạt hệ thống "khẩn" để hỗ trợ chuyến bay này. Đồng thời, phải đóng cửa một đường băng để khắc phục sự cố.

Việc đóng cửa đường băng đã làm cho các chuyến bay tiếp theo không thể cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị delay, máy bay tạm thời dừng tại các vị trí trên khu vực đường dẫn máy bay và sân đỗ. Dự kiến, thời gian đóng cửa sân bay sẽ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Tại khu vực nhà ga Tân Sơn Nhất, hàng trăm hành khách đang mệt mỏi, ngồi chờ đợi đường băng được khắc phục để các chuyến bay được mở trở lại tiếp tục hành trình của mình.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín hành khách vì sự cố máy bay.

Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng, hãng hàng không Vietjet Air, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để tập trung giải quyết khắc phục sự cố để sớm giải phóng đường băng.

Máy bay Vietjet Air trượt khỏi đường băng.

Nhiều chuyến bay có hành trình tới Tân Sơn Nhất vẫn chưa thể cất cánh.

Trước đó, ngay sau sự cố, hãng hàng không Vietjet kịp thời cho biết: Đã giải phóng toàn bộ hành khách vào nhà ga an toàn và đã nhận hành lý trong nhà ga bình thường. "Tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không", thông tin phía Vietjet cho biết.



Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự số này, trước đó, vào năm 2009 cũng do thời tiết mưa lớn, có tàu bay hạ cánh bị trượt khỏi đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, và tháng 7/2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu.