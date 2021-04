Mazda 3 đời 2015 lên sàn xe lướt

Trên Hội Mazda 3 Việt Nam, một chiếc xe Mazda 3 đời 2015 sedan bản 1.5 AT lướt chạy 4 vạn km, biển Hà Nội, rao bán với mức giá 495 triệu đồng. Thông tin khác về chiếc xe như xe một chủ, màu xanh ngọc, xe còn đủ 5 quả lốp, bao check hãng toàn quốc.

Theo người rao bán, xe đẹp, chưa đâm đụng. Giới chuyên môn và nhiều người cho rằng, mức giá trên cho một chiếc Mazda 3 đời 2015 là rất hợp lý nếu quả thật, xe nguyên zin và lại mới chỉ chạy đúng 4 vạn như lời rao bán. Thời điểm hiện tại, chiếc xe Mazda 3 đời 2015 còn đẹp cũng có giá trên 500 triệu đồng.





Mazda 3 đời 2015 đang được rao bán còn chất lượng đồng sơn khá tốt. Phần đầu xe gần như vẫn chưa có sự tác động lớn nào. Mazda 3 1.5AT 2015 chỉ trang bị đèn pha halogen với tính năng điều chỉnh độ cao thấp bằng tay. Đầu xe còn được trang bị đèn chiếu sáng ban ngày halogen thông thường.

Nội thất của chiếc Mazda 3 sedan đời 2015 đang được rao bán vẫn đẹp. Đây là điều dễ hiểu khi mẫu sedan hạng C của Mazda được trang bị tiện nghi gần như “full-option”. Vô-lăng của phiên bản thấp nhất của Mazda 3 được bọc da, tích hợp điều khiển âm thanh. Hệ thống giải trí của xe là đầu DVD với màn hình màu TFT 7-inch, có thể phát Mp3, cùng kết nối USB, AUX, đàm thoại rảnh tay bluetooth. Hệ thống điều hòa cũng là loại tự động hiện đại.

Gương chiếu hậu bên ngoài của chiếc xe được trang bị đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ, và vẫn còn hoạt động tốt. Phía sau Mazda 3 1.5AT 2015 sử dụng đèn hậu bóng dây tóc thông thường.

Ghế lái chỉ trang bị tính năng chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 tích hợp gác tay và ngăn để ly, có thể gập gọn theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng không gian hành lý. Mẫu xe này trang bị cả hệ thống khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh.

Động cơ xăng SkyActiv 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC có công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm. Đi kèm với động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dừng/khởi động thông minh. Thời điểm ra mắt, mẫu xe này gặp nhiều vấn đề về động cơ, tuy nhiên sự cố trên đã được khắc phục triệt để.

Dù là một mẫu xe đã qua sử dụng, nhưng Mazda 3 1.5AT 2015 được trang bị các tính năng an toàn khá đầy đủ gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống chống trượt TCS, camera lùi, khóa cửa tự động khi vận hành, khóa cửa trung tâm, hệ thống chống trộm và chống sao chép chìa khóa Immobilizer, nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước, dây đai an toàn 3 điểm và 4 túi khí cho hàng ghế trước.