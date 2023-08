MC Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ lý do hoa hậu Lê Hoàng Phương lo lắng và khóc to khi tổng duyệt MC Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ lý do hoa hậu Lê Hoàng Phương lo lắng và khóc to khi tổng duyệt

MC Thiên Vũ tiết lộ: "Lúc tổng duyệt, khi Phương được xướng tên giả định đăng quang, Phương đã khóc, thậm chí khóc nhiều hơn đêm đăng quang thực sự".