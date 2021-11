MC Thành Trung: “Yếu tố còn thiếu của ĐT Việt Nam là may mắn”

"Có thể ĐT Việt Nam sẽ có 1 điểm đầu tiên"

Là người theo dõi sát sao các trận đấu của ĐT Việt Nam, anh có cho rằng cuộc đối với ĐT Ả Rập Xê-út sẽ là trận đấu "khó nhằn"?

- ĐT Việt Nam sẽ màn đối đầu với đội bóng đang dẫn đầu bảng B loại thứ 3 World Cup 2022 là ĐT Ả Rập Xê-út. Và việc đội bóng này tham dự World Cup có lẽ cũng quen thuộc với họ rồi. Ở họ, dường như hơn các cầu thủ của ĐT Việt Nam về mọi mặt như thể hình, thể lực, chiến thuật và hơn cả là sự va chạm với môi trường bóng đá thế giới. Cho nên, ĐT Việt Nam khi dẫn bàn trước ĐT Ả Rập Xê-út ở trận đấu lượt đi và bị thua ở một số khoảnh khắc đúng thật khiến cho những người hâm mộ có đôi chút tiếc nuối. Tuy nhiên, thật ra đây đã là thành công rất lớn của ĐT Việt Nam.

MC Thành Trung. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại quá khứ, khi các cầu thủ của chúng ta phải đối đầu với những đội bóng tầm cỡ châu lục, người hâm mộ từng luôn băn khoăn: "Đội tuyển của chúng ta thua bao nhiêu bàn?" thay vì câu hỏi: "ĐT Việt Nam đá như thế nào?"...

Nói vậy để thấy được học trò của HLV Park Hang-seo đang có sự tiến bộ vượt bậc nhưng ở góc độ nào đó ĐT Việt Nam vẫn có những điểm giới hạn và ở thời điểm này có lẽ chúng ta phải chấp nhận điều đó.

Vẫn biết đội bóng có biệt danh "Chim ưng xanh" đang tạm dẫn đầu bảng B và các học trò của HLV Park Hang-seo chắc hẳn mang tâm lý nặng nề sau 5 trận toàn thua. Vậy theo anh, ĐT Ả Rập Xê-út có điểm yếu gì không?

- Qua những gì thể hiện ở trận lượt đi, ĐT Ả Rập Xê-út cũng đã lộ ra những điểm yếu nhất định. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park có đủ khả năng khai phá không lại là một chuyện.

Bản thân tôi hy vọng rằng, ở thế trận phòng ngự phản công thì ĐT Việt Nam có thể đá đúng với lối đá sở trường của mình. Trên sân nhà, có thể ĐT Việt Nam sẽ có 1 điểm đầu tiên chẳng hạn.

Có điều gì MC Thành Trung thấy tiếc nuối khi theo dõi 5 trận toàn thua của ĐT Việt Nam?

- Dưới "triều đại" của nhà cầm quân người Hàn, chúng ta cũng không thể không nói đến yếu tố may mắn. Có thể may mắn ĐT Việt Nam đã dùng hết cho những giải đấu trước nên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chúng ta đang thiếu sự may mắn. Đó là quan điểm có tôi.

Rõ ràng, không phải chúng ta chơi không hay. Những trận đấu trước đó có những trận ĐT Việt Nam đá hay nhưng chưa có điểm, mất điểm ở những giây phút cuối và mất điểm bởi những yếu tố khách quan.

Cho nên, tôi nghĩ nếu như ĐT Việt Nam may mắn thì hành trình vừa qua ít nhất chúng ta đã có ít nhất 1 – 2 điểm sau 5 trận đấu. Tôi cũng cho rằng, với những gì ĐT Việt Nam thể hiện trên sân Mỹ Đình trong trận đối đầu với Nhật Bản tối 11/11 vừa qua là quá tuyệt vời. Và thông thường với những trận đấu như vậy ở những giải đấu trước chúng ta thường có điểm. Còn ở giải đấu này thì điều đó không xảy ra, ĐT Việt Nam thua cách biệt 1-0 với đối thủ khiến không chỉ riêng tôi và nhiều người xem chắc hẳn cũng rất tiếc nuối. Cho nên, tôi nghĩ có chăng chúng ta hãy cầu mong cho sự may mắn quay trở lại với ĐT Việt Nam ở những thời khắc quan trọng và quyết định.

- Một điều nữa là người hâm mộ khi yêu muốn nhiều nữa, nhiều nữa… những chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu, mọi thứ đều có giới hạn và như tôi nói, có lẽ may mắn cũng có giới hạn của nó. (cười).

Chính vì vậy, những điều ông Park Hang–seo làm được cho bóng đá Việt Nam những năm qua là kỳ tích hoặc có thể sau này khó ai có thể làm được, khó có lứa cầu thủ nào của Việt Nam tương lai có thể làm được.

Có ý kiến cho rằng, "ĐT Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã là một kỳ tích và việc toàn thua 5 trận có phần đúng với thực lực của chúng ta". Quan điển của anh như thế nào?

Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận sự thật là đừng mơ mộng ĐT Việt Nam sẽ vào VCK World Cup 2022, với lứa cầu thủ này cũng không đủ trình độ, chưa đủ chiều sâu để có thể tham dự WC. Điều chúng ta đang tận hưởng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đá với các đối thủ hàng đầu châu Á như: Nhật Bản, Ả Rập Xê út… Người hâm mộ được mong chờ các cầu thủ của ĐT Việt Nam đá với họ như thế nào thay vì nghĩ sẽ thua họ bao nhiêu. Tôi nhắc lại điều này.

Cho nên, những người hâm mộ hãy thật bình tâm, nhớ lại cách đây 5 – 7 năm thì tâm thế của đội bóng của chúng ta thế nào để biết được công ơn của ông Park với bóng đá Việt.

- Còn về vị trí, ĐT Việt Nam đang là "vua" ở Đông Nam Á trong khi khu vực này là vùng trũng của bóng đá châu Á. Điều này chúng ta phải nhìn nhận cho đúng vị trí ở sân chơi châu lục thì ĐT Việt Nam vẫn là một "anh lính mới", một đội bóng mà ở đó chưa có sự ổn định của nhiều lớp kế cận các cầu thủ khác nhau. Và hiện tại, có lẽ chúng ta đang chỉ có một lứa cầu thủ thi đấu tạm ổn và đây có lẽ cũng là điều khác biệt giữa ĐT Việt Nam với nền bóng đá đang phát triểu so với những nền bóng đá lớn.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Ả Rập Xê-út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (16/11). (Ảnh: TL)

MC Thành Trung: "Tiến Linh đang là trung phong hay nhất của ĐT Việt Nam"

Anh có nghĩ HLV Park Hang-seo nên sử dụng Văn Toàn, Đức Chinh... nhiều hơn để "làm mới" hàng công ĐT Việt Nam khi đối đầu với ĐT Ả Rập Xê-út?

- Có lẽ sự dùng người của ông Park nằm ở sự tin tưởng. Và không ai hiểu học trò bằng chính ông ấy đâu. Thật sư, ở hàng công của ĐT Việt Nam bây giờ không ai hay hơn những con người mà vị HLV người Hàn đã lựa chọn.

Đức Chinh ở lứa cầu thủ trẻ đã thể hiện được mình nhiều nhưng khi lên cấp độ cao hơn thì rõ ràng Đức Chinh vẫn còn thiếu một số kỹ năng để trờ thành một cầu thủ lớn như Tiến Linh thời điểm này.

Theo quan điểm của tôi, Tiến Linh đang là trung phong hay nhất của ĐT Việt Nam không chỉ thời điểm này mà trong vòng 10 năm trở lại đây. Bởi, cậu ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố từ thể hình, thể lực, kỹ thuật, biết dứt điểm và chơi rất hiện đại. Bên cạnh đó, Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn đá cũng rất hay, tuy nhiên, ở Văn Toàn tôi thấy vẫn còn điểm hạn chế là thể lực, thể hình. Cho nên, khi gặp những đối thủ với hàng hậu vệ cao to, khỏe thì người chơi bóng tốc độ như Văn Toàn có những hạn chế nhất định. Thế nên, ông Park mới dùng Văn Toàn với những thời điểm quyết định, quan trọng và phù hợp.

Cầu thủ nào ở ĐT Việt Nam đang gây ấn tượng nhất với anh?

- Cầu thủ tôi đánh giá chơi hay nhất trong 5 trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam chính là Hoàng Đức. Ở cầu thủ này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và có phong thái, đẳng cấp chơi bóng đẳng cấp ở châu lục.

Tôi nghĩ rằng, hôm nay, ĐT Việt Nam đá đúng chiến thuật và nếu gặp may mắn thì có lẽ sẽ có được 1 điểm. Và tôi mong sẽ là một trận hòa trên sân nhà để ĐT Việt Nam có khởi đầu tốt cho những trận đấu lượt về dù cơ hội không nhiều và gần như là không có nhưng khiến người hâm mộ vui sướng.

Còn về đội bóng thuộc bảng B theo anh sẽ có nhiều khả năng góp mặt tại VCK World Cup 2022?

- Các đội bóng ở bảng B, tôi đặt niềm tin vào Ả Rập Xê-út, Nhật Bản mặc dù Úc cũng đang có lợi thế. Tuy nhiên, tôi tin rằng ĐT Nhật Bản sẽ biết cách đứng lên khẳng định mình ở đúng thời điểm.