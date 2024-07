Mẹ bị bắt, 4 con nhỏ không người thân chăm sóc

Thương xót 4 cháu nhỏ phải tự chăm nhau

Vào khoảng 11h ngày 12/7, PV Dân Việt nhận được tin báo từ bạn đọc tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về việc 4 cháu nhỏ đang sống tại một phòng trọ trên địa bàn phường Ea Tam không có người thân bên cạnh. Mẹ của các cháu vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tiếp nhận thông tin trên, khoảng 13h30 cùng ngày, PV báo Dân Việt đã tìm đến một căn phòng nhỏ tại đường Siu Bleh (tổ dân phố 1, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) để nắm thông tin. Tại đây, PV không khỏi xót xa khi chứng kiến 4 cháu nhỏ (cháu lớn nhất 5 tuổi và cháu nhỏ nhất khoảng hơn 1 tuổi) nheo nhóc, nằm ngủ lăn lóc dưới nền nhà ẩm thấp không mền, mùng, bốc mùi hôi thối.

Mẹ bị bắt, 4 con nhỏ không người thân chăm sóc ở căn phòng nhỏ tại đường Siu Bleh, tổ dân phố 1, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, tại căn phòng mà 4 cháu nhỏ đang ở có một người thanh niên tên Đ.V.T. (SN 1997, tạm trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột). Anh T. cho biết, anh là bạn của mẹ các cháu nhỏ.

Theo lời kể của anh T., bà H.T.G.B. (SN 1989, trú tại tỉnh An Giang) là mẹ của 4 cháu nhỏ. Vào khoảng 12h trưa 11/7, bà B. đã bị công an bắt giữ trong lúc đang đi chợ. Do đó, anh T. sang phòng trọ chăm 4 cháu nhỏ dùm.

Cũng theo anh Đ.V.T., sau đó anh và các bạn của bà B. nỗ lực tìm người thân cho 4 cháu nhỏ nhưng đều bất lực.

"Quá trình quen biết, tôi nghe bà B. kể, bố mẹ của bà ở tỉnh An Giang đã mất. Bố của các cháu nhỏ cũng đang trong thời gian chấp hành án. Do không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên tôi và những người bạn của bà B. chỉ biết đi mua đồ ăn về cho các cháu ăn chứ không thể tắm rửa, vệ sinh cho các cháu được. Vì thế, cháu lớn (SN 2019) phải tắm rửa, vệ sinh cho các em, thậm chí ru các em ngủ" - anh T. chia sẻ.

Anh T. tiếp lời: "Trong lúc bí bách vì không biết giải quyết thế nào, chiều 11/7, tôi đã đưa 4 cháu nhỏ đến Trại tạm giam của Công an tỉnh Đắk Lắk nhưng không gặp được mẹ của các cháu. Sau đó, tôi và một số người bạn của bà B. liên hệ Công an tỉnh Đắk lắk thì được hướng dẫn đưa các cháu về Công an phường Ea Tam để được giải quyết. Tại Công an phường Ea Tam, tôi tiếp tục được hướng dẫn đưa các cháu đến Công an tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra lại thông tin, xem mẹ các cháu có trên đó không. Lúc này, tôi bắt taxi đưa các cháu đến trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo, rồi đưa các cháu về lại phòng trọ cho ăn uống. Bản thân tôi cũng đã có gia đình, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nên không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa cho 4 cháu nhỏ".

Chính quyền nỗ lực tìm người trông coi và nuôi dưỡng

Cũng trong chiều 12/7, PV đã tìm gặp ông L.T.Q. (SN 1960, là chủ của căn phòng nơi 4 cháu nhỏ đang ở). Ông L.T.Q. khẳng định, gia đình ông không cho mẹ con bà B. thuê trọ. Do thấy các cháu nhỏ nheo nhóc, tội nghiệp nên vợ ông thương tình và cho mẹ con bà B. ở nhờ gần 2 tháng nay, hàng tháng phụ đóng tiền điện, tiền nước. Ông Q. cũng không biết sự việc bà B. bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngay trong chiều cùng ngày, PV đã cùng với anh Đ.V.T. (người được bà B. nhờ chăm các cháu nhỏ), một người bạn khác của bà B. và vợ của ông Q. đưa 4 cháu nhỏ nói trên đến "gõ cửa" Công an phường Ea Tam để nhờ hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu. Tại đây, một cán bộ Công an phường cho biết: "Mẹ của các cháu nhỏ đăng ký tạm trú ở bên phường Tân Thành chứ không phải ở đây, phải liên hệ với UBND phường và Công an phường Tân Thành để được hướng dẫn".

Tiếp đó, PV tiếp tục cùng với hai người bạn của bà B. đưa 4 cháu nhỏ đến UBND phường Tân Thành để xin ý kiến giải quyết và nhờ giúp đỡ đối với các cháu bé trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, UBND phường Tân Thành đã tiến hành xác minh ban đầu. Đồng thời, nỗ lực tìm người trông coi, nuôi dưỡng các cháu nhỏ.

Tại đây, sau khi biết được thông tin, một số người dân địa phương đã mang quần áo, sữa, bánh đến để hỗ trợ cho 4 cháu nhỏ.

Đến 17h15 ngày 12/7, UBND phường Tân Thành đã tiến hành lập biên bản làm việc. Tại biên bản này, UBND phường Tân Thành đồng ý tạm thời giao 4 cháu bé trên cho một người dân tại phường Tân Thành trông coi và nuôi dưỡng đến khi có ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Sáng 13/7, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành cho biết, phường đã liên hệ với cơ quan công an để xác minh thông tin về mẹ của các cháu nhỏ. Qua trao đổi thì được biết, cơ quan công an đã ra quyết định bắt bà H.T.G.B. (mẹ của 4 cháu nhỏ).

Cũng theo vị lãnh đạo này, vào thứ 2 tuần tới (ngày 15/7), UBND phường Tân Thành sẽ có báo cáo sự việc cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Buôn Ma Thuột để xin ý kiến chỉ đạo.

Trao đổi với PV, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2019, đối tượng H.T.G.B. bị tòa kết án 18 tháng tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, thời điểm này, B. đang có thai nên tòa cho đối tượng được hoãn thi hành án. Thời gian sau đó, B. liên tục sinh 4 đứa con.

Sau đó, B. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng và giao về trại tạm giam.