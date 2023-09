Mê mẩn với cây cảnh có lá như miếng phô mai xanh khổng lồ, trồng trong nhà vượng vận, cầu an

Trầu bà lá xẻ là cây cảnh rất phổ biến, còn được gọi là trầu bà lá xẻ Nam Mỹ hay trầu bà chân vịt. Cây cảnh này có tên tiếng Anh là Monstera Deliciosa, tên khoa học là Philodendron xanadu, thuộc họ Ráy (Araceae).

Đặc điểm của cây cảnh trầu bà lá xẻ

Đây là một loại cây leo thân gỗ, lâu năm, lá rộng, thường xanh quanh năm. Dù chúng có hoa nhưng lá của chúng mới là điểm nhấn.

Trầu bà lá xẻ là cây cảnh rất phổ biến. Ảnh minh họa Inf.news

Chỉ riêng nhánh trầu bà lá xẻ (Monstera) đã có đến hơn 40 chị em, có thể kể đến những cái tên phổ biến như trầu bà lá xẻ Nam Mỹ (Monstera Deliciosa), trầu bà lá lỗ (Monstera adansonii), trầu bà lá xẻ đột biến (Monstera Adansonii Variegata)...



Trầu bà lá xẻ đột biến. Ảnh minh họa Inf.news

Trong đó, cây cảnh phổ biến là được ưa chuộng nhất vẫn là trầu bà lá xẻ Nam Mỹ (Monstera Deliciosa).

"Quái vật" khổng lồ này có vẻ đẹp vùng nhiệt đới với những chiếc lá to, đục lỗ. Mỗi chiếc lá giống như miếng phô mai xanh mướt xinh đẹp, khổng lồ. Phiến lá chia thùy hình lông chim, lá màu xanh lục với cuống dài.

Các cây cảnh này đều là lựa chọn tuyệt với cho ngôi nhà hoặc khu vườn của bạn. Chúng là điểm nhấn gây choáng ngợp, cho dù bạn đặt chúng ở vị trí nào.

Những chiếc lá khổng lồ, xinh đẹp như miếng phô mai xanh hấp dẫn. Ảnh minh họa Inf.news

Đặc biệt, nếu Monstera được trồng ngoài trời, chúng có kích cỡ rất lớn, có thể leo lên chiều cao tòa nhà 2-3 tầng, với những chiếc lá có đường kính 50-60cm. Còn trong nhà chúng cũng có thể cao đến 2-3m.



Cây trầu bà lá xẻ có hoa, quả và hạt mọc thành cụm, có dạng mo và rễ khí sinh. Ngoài hình dạng độc đáo, trầu bà lá xẻ còn tỏa hương rất thơm.

Quả của cây cảnh trầu bà lá xẻ có thể ăn được. Ảnh minh họa houseraccoon

Ý nghĩa của cây cảnh trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Monstera) là cây cảnh có lá rất đẹp, kích cỡ lớn, màu xanh đậm và sáng, đặt trong phòng khách vừa tươi mát tự nhiên, vừa đẹp, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Trầu bà lá xẻ không chỉ có thể giải phóng oxy hiệu quả và cung cấp các chất cơ bản cho sự tồn tại của con người mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô.

Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Cây cảnh trồng ngoài tự nhiên phát triển rất mạnh. Ảnh minh họa eureka-farms

Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Mọi người thường chú ý đến những chiếc lá của cây cảnh này mà không biết, trái cây của nó có thể ăn được. Loại trái cây này được cho là có hương vị giống như sự kết hợp giữa chuối và dứa.

9 cách để cây cảnh phát triển khổng lồ

Trầu bà lá xẻ là một loại cây trồng trong nhà phổ biến và được biết đến với khả năng phát triển mạnh trong nhiều điều kiện khác nhau.

Cây cảnh có thể leo lên tòa nhà 2-3 tầng. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này thích ánh sáng gián tiếp, tươi sáng và đất thoát nước tốt. Đây là loại cây phát triển nhanh và cần được thay chậu thường xuyên để có đủ không gian cho rễ phát triển.

Để cây cảnh này phát triển xanh tốt, với những chiếc lá khổng lồ nhất có thể, gây ấn tượng tuyệt vời cho bất cứ khách đến chơi nhà nào, bạn có thể cung cấp cho nó một điều kiện sống lý tưởng nhất.

Theo balconygardenweb, để cây cảnh trầu bà lá xẻ phát triển tốt, bạn cần làm 9 điều sau:



Trồng cây cảnh này trong nhà mang lại hiệu ứng nhiệt đới um tùm. Ảnh minh họa Inf.news

1. Sử dụng muối Epsom



Muối Epsom có tên gọi khác là muối magie sulphat, đây là khoáng chất tự nhiên có vị đắng thay vì vị mặn như muối ăn thông thường. Nó có không chỉ có tác dụng làm đẹp mà với cây trồng cũng cực kỳ tốt.

Bạn hãy trộn 1 thìa muối Epsom với 1 lít nước và phun lên tán lá mỗi tháng một lần. Cách bón lá này sẽ làm cho lá to, tươi tốt và khỏe mạnh. Bạn cũng có thể trộn một nhúm muối Epsom với phân bón lỏng đa năng trước khi tưới cho cây cảnh.

Dù được đặt ở vị trí nào, cây cảnh cũng cho ấn tượng đặc biệt. Ảnh minh họa Inf.news

2. Đánh bóng và làm sạch lá

Để quang hợp, tán lá cần phải sạch và không có bụi. Điều này sẽ giúp cây cảnh hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt hơn, giúp cây ra lá to và tươi tốt.

Có nhiều thủ thuật để làm sạch lá, nhưng bạn có thể thực hiện việc này một cách đơn giản bằng cách sử dụng vải sợi nhỏ và nước và lau nhẹ bề mặt lá.

3. Cung cấp đủ ánh sáng

Đảm bảo cây cảnh trầu bà lá xẻ nhận được lượng ánh sáng thích hợp vì nó đóng vai trò quan trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của lá.

Nhiều gia đình thích có "quái vật" trong nhà. Ảnh minh họa Inf.news

Ánh nắng trực tiếp có thể làm cháy lá nhưng nếu bạn để cây cảnh ở nơi tối có thể khiến cây ngừng phát triển và làm cho tán lá nhợt nhạt, rũ xuống.

Bạn hãy đặt cây cảnh này ở nơi được nó có thể đón ánh năng gián tiếp, cụ thể như gần cửa sổ đầy nắng, cách cửa sổ 1-2m là hoàn hảo.

Nếu bạn nhận thấy cây cảnh nghiêng về một phía để đón ánh sáng mặt trời, hãy xoay cây mỗi tuần một lần để cây phát triển đều.

Cung cấp đủ dinh dưỡng, độ ẩm, bạn sẽ có những chiếc lá lớn nhất.

4. Bón phân thường xuyên

Phân bón cũng hỗ trợ cây cảnh phát triển khỏe mạnh với tán lá to và đẹp. Sử dụng hỗn hợp, pha loãng và tưới cho cây khoảng 1,5-2 tháng/lần. Bạn nên tránh tưới cây vào mùa đông khi cây giảm phát triển.

Nếu trong nhà có bể cá, bạn có thể pha loãng nước bể cá để tưới cho cây cảnh, rất có lợi trong việc thúc đẩy sự phát triển của lá.

Cây cảnh cần chỗ dựa để vươn lên. Ảnh minh họa Inf.news

5. Đặt giá đỡ hỗ trợ



Về cơ bản, cây cảnh này sử dụng rễ trên không của chúng để gắn vào các cây khác. Do đó, để trồng cây cảnh này trong nhà hoặc ngoài vườn thì bạn cần phải tạo cho chúng "1 người bạn" để dựa vào, đánh lừa nó phát triển với những chiếc lá to và tươi tốt.

Cách tốt nhất là gắn chúng vào 1 chiếc cột rêu hoặc 1 gốc cây hoặc bất cứ vật dụng nào phù hợp. Khi cây cảnh bắt đầu leo lên, chúng sẽ mọc ra những chiếc lá to khỏe. Bạn cũng có thể buộc các rễ không khí của chúng vào cột rêu để chúng theo đó mà bám chặt vào.

Trồng dưới gốc cây để che bớt nắng cho cây cảnh sẽ rất vừa ý trầu bà lá xẻ. Ảnh minh họa extension

6. "Tắm hơi" cho cây cảnh thường xuyên

Monstera có nguồn gốc từ vùng khí hậu nhiệt đới, phát triển tốt nhất trong điều kiện ẩm ướt. Do đó, để chúng phát triển thoải mái, bạn hãy cố gắng bắt chước điều tương tự để cây cảnh phát triển viên mãn nhất.

Nhiệt độ thích hợp để cây cảnh phát triển tốt là khoảng 20-30 độ C. Vào những tháng mùa đông hoặc mùa khô, hãy tăng độ ẩm bằng cách bật máy tạo độ ẩm gần cây cảnh.

Bạn có thể phun sương cho chúng vào mùa khô. Ảnh minh họa Inf.news

Đây là một cách tuyệt vời để cung cấp không khí ẩm cho trầu bà lá xẻ. Ngoài ra, nếu bạn có 4-5 cây trong nhà, hãy đặt chúng cạnh nhau để tạo ra một vi khí hậu nhiệt đới, tăng độ ẩm cho không khí.

Bạn cũng có thể phun sương cho cây cảnh bằng bình xịt vài lần mỗi tuần hoặc chuyển cây đến nơi ẩm ướt hơn. Đặt chậu cây trên khay chứa đầy sỏi và nước cũng là một ý tưởng tuyệt vời.

Thiếu nắng và nước khiến lá cây rũ xuống.

7. Thay chậu thường xuyên

Một cây cảnh trầu bà lá xẻ trong chậu chật chội sẽ không bao giờ phát triển thành cây lớn và những chiếc lá tươi tốt, khổng lồ.

Cách tốt nhất là bạn nên thay chậu 2 năm 1 lần. Bạn cũng không nên dùng chậu quá lớn - chỉ cần sử dụng chậu lớn hơn 1 cỡ so với chậu cũ là đủ.

Ngoài ra, việc thay thế đất cũ bằng giá thể mới luôn là điều tốt vì nó sẽ cung cấp cho cây cảnh tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra những chiếc lá to hơn.



Chậu cây cần được thay thường xuyên. Ảnh minh họa floragrubb

8. Hãy chắc chắn rằng cây cảnh luôn được uống nước

Tưới nước đầy đủ là điều cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của lá mới và to của cây cảnh trầu bà lá xẻ. Cách thuận tiện nhất để xác định xem cây có khát hay không là chọc ngón trỏ vào đất - nếu cảm thấy khô, hãy tưới nước cho cây cho đến khi nước chảy ra khỏi lỗ thoát nước ở phía dưới.

Bạn chú ý đừng để đất trồng bị khô hoàn toàn trong thời gian dài. Việc tưới nước không đều và thời gian hạn hán kéo dài sẽ khiến cây cảnh càng ngày càng teo tóp đi.

Bạn cũng phải đảm bảo không tưới quá nhiều nước cho cây. Việc úng nước có thể khiến cây cảnh bị thối rễ và chết cây.

Cây cảnh sẽ khiến nhiều người yêu thích, mê mẩn. Ảnh minh họa floragrubb

9. Chọn cây trưởng thành

Nếu bạn muốn có những chiếc lá khổng lồ thì hãy chọn một cây cảnh trầu bà lá xẻ khổng lồ. Cây non và nhỏ cần thời gian nhất định để trưởng thành và mọc lá lớn hơn.

Tốt nhất, bạn nên chọn mua 1 cây trầu bà lá xẻ 2-4 tuổi, cao khoảng 60-1,2m để trồng trong nhà.

Còn nếu bạn có sân vườn để trồng cây cảnh này thì chúc mừng bạn, chỉ cần cho chúng 1 chỗ lựa, mà tốt nhất là dưới 1 gốc cây để che bớt ánh nắng, chẳng mấy chốc bạn sẽ có 1 cây cảnh trầu bà lá xẻ khổng lồ với những chiếc lá to như chiếc ô thủng vươn lên trời xanh.