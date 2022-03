Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; thời tiết 10 ngày tới trên cả nước ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 22 và ngày 23/3, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Một số nơi ở Tây Bắc xuất hiện mưa to, tập trung ở Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Trong khi đó, khu vực đồng bằng có mưa vừa, nhiệt độ giảm rõ rệt xuống ngưỡng thấp nhất 17-19 độ C và duy trì mức 20-23 độ C vào ban ngày, thấp hơn những ngày qua 4-6 độ C. Tại vùng núi, nhiệt độ ở ngưỡng 14-16 độ C, trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay (20/3)

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C; nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tối 18/3, tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chính thức hoạt động trở lại từ 19h sau hơn 1 năm tạm ngừng vì dịch Covid-19. Trong ảnh: Các bạn trẻ đi bộ dạo phố trong thời tiết khá đẹp. Ảnh: Dân Việt

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh.



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C; nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo xu thế thời tiết trên cả nước 10 ngày tới

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 19-22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối 22/3 đến sáng 24/3, có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 22-23/3 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22-23/3, trời rét. Từ chiều 24/3 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 26-29/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa rào và dông vài nơi; trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 19-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 19/3 và sáng sớm 20/3 có mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối 22/3 đến sáng 24/3, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3, trời rét. Từ chiều 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 26-29/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi; trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 19-22/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 21-22/3, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Từ đêm 22-24/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc đêm 22 và ngày 23/3 có mưa rào và rải rác có dông; phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 25-26/3, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 26-29/3, có mưa rào và dông và dông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 19-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 19-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 21-23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 19-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, thời kỳ từ 24-26/3 có nơi nắng nóng; riêng ngày 21-23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 19-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối 22 đến sáng 24/3, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3, trời rét. Từ chiều 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 26-29/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi; trời rét.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.