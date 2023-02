Miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới: Cục Đăng kiểm chỉ ra nhiều lợi ích cho người dân

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất và đặt mục tiêu 1/7/2023 sẽ miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau về việc có làm tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu xe ô tô. Đặc biệt, xe mới đăng ký phát sinh lỗi hoặc bộ phận của xe bị tự ý thay đổi không đúng với thiết kế ai chịu trách nhiệm?

Dán tem kiểm định phương tiện tại nhà máy

Để thực hiện việc miễn đăng ký lần đầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất chia làm 2 giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem kiểm định.

Các phương tiện được áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất, không thu giá dịch vụ kiểm định, tức thời gian lưu kho của 1 phương tiện để được miễn kiểm định tối đa được 23 tháng.

Các phương tiện đang được bảo dưỡng tại Vinfast Newway, phố Yên Lãng, TP.Hà Nội

Sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ nhưng không cần đưa xe vào dây chuyền để kiểm tra.

Thời gian chủ phương tiện được miễn đăng kiểm bằng đúng chu kỳ đăng kiểm đầu tiên (ví dụ: 30 tháng đối với ô tô con), tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm các thủ tục trên.

Song song với giai đoạn 1, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý toàn diện hơn, trong đó, thông qua app đăng kiểm, người dân có thể đặt lịch hẹn kiểm định, thanh toán và trả các loại phí đường bộ hoàn toàn trực tuyến.

Cùng với đó, xây dựng, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật để hướng đến giai đoạn 2 miễn kiểm định lần đầu được thực hiện ngay từ khi xe xuất xưởng từ các nhà máy.

Khách hàng tham khảo xe ô tô mới tại Vinfast Newway. Ảnh: TA

Trao đổi với PV Dân Việt, Lê Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng kinh doanh 8, Vinfast Newway cho rằng: "Việc miễn đăng kiểm đối với xe mới đăng ký lần đầu là cần thiết. Bản chất những chiếc xe mới được sản xuất chưa lăn bánh đều đã đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, khí thải tiêu chuẩn sản xuất hay nhập khẩu".

"Khi nhà sản xuất công bố hay cho ra mắt một sản phẩm, đồng nghĩa với việc chiếc xe của họ phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố chất lượng và các quy định của pháp luật", anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, khi chiếc xe vừa sản xuất đưa ra thị trường đều đã chịu các loại thuế phí về môi trường, về thuế phí trước bạ và khi bán tới tay người tiêu dùng lại phải chịu thêm khoản thuế VAT. Do đó, việc miễn phí đăng kiểm lần đầu sẽ giúp chủ phương tiện và các đơn vị phân phối bớt đi được 1 bước thủ tục và giảm đi một loại thuế phí.

Miễn đăng kiểm để tiết kiệm chi phí

Giải thích rõ hơn về đề xuất này, trao đổi với PV Dân Việt, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết: "Tại nhà máy, các phương tiện đã được trải qua quy trình kiểm tra các hạng mục an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn của nhà máy".

"Vì vậy, việc đăng kiểm sẽ thực hiện công đoạn dán tem kiểm định tại đây, khi người dân mua phương tiện, xe đã được miễn kiểm định mà không cần phải đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm, giúp tiết kiệm thời gian và công sức", ông An chia sẻ.

Với ý kiến cho rằng, việc miễn đăng kiểm với xe ô tô mới có đẩy trách nhiệm cho sản xuất và khi phát sinh vướng mắc, tranh chấp giữa nhà sản xuất và chủ phương tiện ai chịu trách nhiệm? ông An cho rằng: "Khi thực hiện phương án miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới, ở cả 2 giai đoạn, trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ cao hơn để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đến tay khách hàng".

Cục Đăng kiểm đề xuất các phương tiện sẽ được dán tem kiểm định tại nhà máy sản xuất. Ảnh: TA

Theo ông An, việc thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức, để người dân làm được nhiều việc khác, xây dựng, phát triển đất nước.

Trên thực tế, đây không phải là đề xuất lần đâu tiên, trước đó, vào cuối tháng 5/2022, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam một số nội dung liên quan đến kiểm định xe cơ giới.

Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất được cục đề nghị là xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng xe ôtô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, do vậy Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức kiểm định thay vì chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm và nên nghiên cứu để giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện.