Trung tâm đăng kiểm tự đóng cửa, nhân viên xin nghỉ việc vì sợ bị công an bắt

Đăng kiểm viên xin nghỉ việc, Trung tâm tự "đóng cửa"

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 14h00 ngày 26/02/2023, cả nước có tổng số 2014 đăng kiểm viên, trong đó có 1061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Số đăng kiểm viên còn đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1500 người.

Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 1986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ thống hiện nay đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên.

Trung Tâm đăng kiểm trên địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Đông, TP.Hà Nội tạm đóng cửa. Ảnh: Thế Anh

Tính riêng các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sẽ cần khoảng 240 - 250 đăng kiểm viên (trong đó cần ít nhất 90 đăng kiểm viên bậc cao); hiện nay thiếu khoảng 120 đăng kiểm viên (tương đương khoảng 50% số người cần có).

Đáng chú ý, tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chỉ còn 1/2 dây chuyền kiểm định phương tiện còn hoạt động.

Báo cáo Phòng Kiểm định xe cơ giới – VAR (Cục Đăng kiểm Việt Nam), tính đến 14h00 ngày 26/02/2023, cả nước có 121/489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đơn vị đang bị cơ quan công an điều tra, hoặc không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP hoặc tự đóng cửa.



Tại TP.Hà Nội có tổng số 31 đơn vị đăng kiểm (với tổng 61 dây chuyền kiểm tra), trong đó có 06 Trạm V; 05 Trạm S và 20 Trạm D. Tuy nhiên, chỉ còn 16 đơn vị đăng kiểm còn hoạt động tương ứng với 31 dây chuyền kiểm tra, chiếm 53%. Dự báo số đơn vị dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do thiếu nhân sự.

Tại TP.Hồ Chí Minh hiện có 19 đơn vị đăng kiểm (với 48 dây chuyền kiểm tra), trong đó có có 07 Trạm V (bao gồm cả chi nhánh); 03 Trạm S và 09 Trạm D. Hiện, chỉ còn 11 đơn vị hoạt động tươg ứng với 26 dây chuyền kiểm tra chiếm 54%.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, "Hiện, mỗi dây chuyền kiểm định trung bình chỉ có thể kiểm tra cho 40 xe/ngày (đạt 66% công suất) vì nhiều nguyên nhân".

Theo ông An, việc thiếu nhân sự đăng kiêm viên dẫn đến hầu hết mỗi dây chuyền chỉ có 3 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, tình trạng căng kéo nhân sự diễn ra trong thời gian dài trong khi sức người có hạn, dẫn đến công suất tối đa chỉ được 60 xe/ngày/dây chuyền.

Tỷ lệ phương tiện kiểm định không đạt cao từ 20-30% dẫn đến 1 xe cần phải kiểm định nhiều lần. Tâm trạng, tâm lý và điều kiện làm việc của đăng kiểm viên trên cả nước hết sức nặng nề, áp lực dẫn đến giảm hiệu suất lao động.

"Số lượng đăng kiểm viên xin nghỉ việc, thôi việc ngày càng tăng, vì lo ngại công an bắt. Nhiều trung tâm đăng kiểm tự thông báo dừng hoạt động", ông An thông tin.

Thiếu hụt nhân viên khiến cho các Trung tâm đăng kiểm có nguy cơ đóng cửa. Ảnh: Thế Anh

Sẽ xuất hiện ùn tắc nghiêm trọng tại các Trung tâm đăng kiểm

Ông An cho biết, với số lượng dây chuyền hoạt động hiện nay toàn TP.Hà Nội dự kiến kiểm tra được khoảng 1240 xe/ngày (tương đương 32.240 xe/tháng). Tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến kiểm tra được 1040 xe/ngày (tương đương 27.040 xe/tháng).

Cục Đăng kiểm Việt Nam dự báo nếu không có sự thay đổi thì với số lượng trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh hiện tại trong các tháng tiếp theo của năm 2023 sẽ không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân, đặc biệt có những tháng sẽ xuất hiện ùn tắc nghiêm trọng do năng lực kiểm tra chỉ đáp ứng 31% nhu cầu của người dân.

Nhìn vào bảng mô tả trên, dự kiến ngay trong tháng 3 tới, năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm còn lại hoạt động chỉ đạt 52% nhu cầu người dân tại TP.Hà Nội và 53% tại TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong tháng 4, sẽ có thể ùn tắc nghiêm trọng hơn nữa và nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu kiểm định của người dân tại TP. HCM.

Không chỉ tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội, theo thông tin phản ánh từ báo chí, trong ngày 26/2/2023 khu vực Yên Bái đã xuất hiện ùn tắc xe đi kiểm định do các địa phương lân cận là Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ các trung tâm đăng kiểm đã dừng hoạt động do cơ quan công an điều tra sai phạm.

Như vậy ngay từ thời điểm này, các tỉnh thành phố nhỏ đã có sự ùn tắc kiểm định xe cơ giới và sẽ lan nhanh đến các thành phố lớn.

Thống kê cho thấy, số lượng phương tiện không được kiểm định qua từng tháng sẽ ngày càng gia tăng và không có phương án giải quyết số lượng ô tô quá hạn đăng kiểm vì các tháng sau đó năng suất kiểm định vẫn nhỏ hơn nhu cầu của người dân. Do vậy, nguy cơ đứt gãy dẫn tới đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang trở thành hiện hữu.