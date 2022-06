9 bộ phim điện ảnh hay nhất nửa đầu 2022, bất ngờ với thứ hạng của "Top Gun: Maverick"

Consequence là một tạp chí trực tuyến có trụ sở tại New York, chuyên cập nhận các tin tức, bài xã luận và đánh giá về âm nhạc, phim ảnh và truyền hình nói chung, nhận được đông đảo tín nhiệm.

9. Top Gun: Maverick

Sau 36 năm, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) – phi công huyền thoại trở về trường quân sự Top Gun cho nhiệm vụ chuyên biệt chưa từng có. Tại đây, Maverick chạm trán với Trung úy Bradley Bradshaw (Miles Teller), với biệt danh Rooster, chính là con trai của người bạn thân quá cố Nick Bradshaw…

Top Gun: Maverick là sự khẳng định cho thương hiệu của Tom Cruise. Ảnh: Paramount Pictures Studios)

Thương hiệu Tom Cruise vẫn là điều gì đó khó thể trối cãi về sức hút, bằng chứng là tới thời điểm hiện tại, Top Gun: Maverick đã mang về gần 800 triệu USD toàn cầu. Không những vậy trong lần ra mắt tại Liên hoan phim Cannes giữa tháng 5, bộ phim đã nhận được 5 phút vỗ tay cùng cơn cơn mưa lời khen từ giới phê bình, cho rằng đây là bộ phim hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi bấy lâu nay. Trên IMDB, Top Gun: Maverick được chấm 8,6/10 điểm.



8. Jackass Forever

Jackass Forever xoay quanh những trò đùa tai quái, ngớ ngẩn, mạo hiểm nhưng cũng không kém phần cảm động, đem lại những tràng cười không ngớt cho khán giả. Đã 20 năm kể từ khi lần đầu tiên ra mắt khán giả, nhưng thương hiệu "Jackass" vẫn duy trì được sức hút.

Jackass Forever đem tới hiệu ứng ngoài mong đợi nhờ phong cách hài riêng biệt. Ảnh: MTV

Jackass Forever được chấm 74/100 điểm trên Metascore và được IGN đánh giá 7,5/10. Trang Theguardian thì đưa ra nhận xét: "Phim không có cốt truyện, chỉ là một chuỗi các trò đùa, nhưng việc xem chúng liên tiếp như vậy quả thực rất khác so với những video hài mà bạn vẫn hay xem trên TikTok hoặc các video trên YouTube".



7. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Tiếp nối các sự kiện trong Spider-Man: No Way Home, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) buộc phải đối mặt với những hậu quả mình gây ra, khi tạo ra đa vũ trụ khiến mọi trật tự bị đảo lộn. Tuy nhiên, anh còn phải đứng trước nguy cơ người bạn của mình là Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) đang bị tha hóa do tìm đến thế lực bóng tối.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là hướng đi táo bạo của Marvel. Ảnh: Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness được coi là hướng đi táo bạo của Marvel khi tìm đến những phong cách đen tối và kinh dị hơn. Biên tập viên Clayton Davis – người từng đạt giải thưởng của Variety chúc mừng người hâm mộ Marvel "cuối cùng cũng có một bộ phim kinh dị của riêng mình". Ông cũng dành những lời khen ngợi cho "bộ óc thiên tài" của đạo diễn Sam Raimi – người từng làm nên thành công với bộ ba phim Spider-Man những năm 2000.



6. Turning Red

Nhân vật chính của phim Mei – cô bé gốc hoa 13 tuổi sống ở Canada, bất ngờ có năng lực biến thành gấu trúc đỏ mỗi khi cảm xúc bùng nổ. Cô bé chỉ có thể trở lại bình thường nếu bình tĩnh. Thông qua câu chuyện này, phim muốn truyền tải thông điệp nhiều đứa trẻ vẫn đang gặp áp lực nặng nề vì sự kỳ vọng của cha mẹ.

Turning Red được coi là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm nay. Ảnh: NSX

Turning Red được Rottentomatoes chấm đến 94/100 điểm và đang tràn đầy cơ hội trở thành ứng cử viên số 1 giành lấy tượng vàng Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất. Nhà phê bình Robert Levin của Newsday khẳng định chắc nịch: "Đây là một bộ phim dành cho những ai đã từng trải qua những kinh nghiệm hỗn loạn của Mei, hay thậm chí là dành cho tất cả mọi người, nhất là những bậc phụ huynh".



5. After Yang

Phim kể về câu chuyện về gia đình ba người với người bố là Jake (Colin Farrell), mẹ là Kyra (Jodie Turner-Smith) và cô bé con gái Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja) đối mặt với "cái chết" của người máy tên Yang đã gắn bó thân thiết với họ. Bộ phim đặt ra các câu hỏi về bản dạng sắc tộc, hiện sinh, hay như thế nào mới được xem là con người.

After Yang là câu chuyện đang ngẫm nghĩ về tương lai của loài người. Ảnh: A24

Một bộ phim có đề tài được khai thác không ít lần nhưng đem đến cách thể hiện vô cùng mới mẻ. Viết cho The New York Times, Brandon Yu mô tả bộ phim như một cuộc khủng hoảng hiện sinh đối với nhân loại, yêu cầu người xem đánh giá ý nghĩa của việc sống sót. Leo Kim của Polygon nhận xét: phim là một minh chứng về sự mất mát, bài kiểm tra về sự phụ thuộc của chúng ta vào công nghệ.

4. X

Năm 1979, một nhóm các nhà làm phim trẻ bắt đầu làm một bộ phim người lớn ở vùng nông thôn Texas. Nhưng khi tại ngôi nhà mà họ thuê có những người lớn tuổi với loạt hành động khiếp đảm, dàn diễn viên thấy mình phải đấu tranh để giành lấy mạng sống của mình.

X là phim kinh dị hot nhất năm nay. Ảnh: A24

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt 95/100 điểm dựa trên 198 bài phê bình, với điểm đánh giá trung bình là 7,8/10. Các nhà phê bình trên trang web cho rằng: "X là một bước ngoặt mới về công thức kẻ giết người kinh điển, X đã góp phần mang trở lại nguồn gốc của phim kinh dị theo một cách đầy vang dội". Khán giả được thăm dò bởi PostTrak đã cho bộ phim 68% điểm tích cực, với 45% nói rằng đây là phim kinh dị hay nhất năm.



3. The Northman

Bộ phim sử thi lấy bối cảnh Bắc Âu vào thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên, nhân vật chính là Amleth (Alexander Skarsgård đóng) - một hoàng tử Viking. Chứng kiến cha bị sát hại, mẹ bị bắt đi, một mình cậu trốn thoát, nung nấu ý định trả thù cho cha và cứu mẹ.

The Northman đầy dữ dội và đẫm máu. Ảnh: TN

Peter Bradshaw của The Guardian cho điểm 5/5, khen ngợi bộ phim và diễn xuất của dàn diễn viên, nói rằng: "Phim có tầm nhìn hoành tráng và đầy rực rỡ. Tôi không thể nhìn đi chỗ khác". Gabriella Geisinger của Digital Spy đã cho điểm 5/5 và ca ngợi hướng nhìn xa trông rộng của đạo diễn, cũng như bầu không khí rùng rợn và siêu thực của bộ phim, đồng thời tuyên bố rằng: "Thế giới được tạo ra trong The Northman thật sự quá tuyệt vời!".



2. The Batman

The Batman kể về những năm tháng hành hiệp đầu tiên của siêu anh hùng Batman, khi mang trong mình sự u uất và khát khao báo thù. Bruce Wayne (Robert Pattinson) không phải anh tài mạnh mẽ xuất chúng hay một tỉ phú lập dị hào hoa muốn gì được đó dễ dàng. Kỳ thực đây là Batman thời còn non trẻ, lạnh lùng, u buồn và "không biết ra sao ngày sau" khi nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ như vết thương chưa thể lành.

The Batman là phim siêu anh hùng khác biệt nhất từ trước tới nay. Ảnh: DC

IGN đã đánh giá phim 10/10, qua nhận xét: "The Batman là một bộ phim kinh dị tâm lý tội phạm hấp dẫn, tuyệt đẹp và đôi khi thực sự đáng sợ, mang đến một câu chuyện trinh thám đầy logic. Adam Nayman của The Ringer đã đánh giá bộ phim chủ yếu là tích cực, nhưng chỉ trích một số khía cạnh của bộ phim, đặc biệt là cảnh cuối cùng, tuy nhiên, ông nói rằng: "The Batman là bộ phim Người dơi mà chúng ta cảm thấy xứng đáng, mặc dù: quá căng và quá dài, nhưng cũng được xây dựng cẩn thận".



1. Everything Everywhere All At Once

Phim kể về hành trình của Evelyn (Dương Tử Quỳnh), một phụ nữ gốc Á đang làm chủ tiệm giặt là ở California (Mỹ) cùng chồng - Waymond (Quan Kế Huy). Cuộc sống của Evelyn bất ngờ thay đổi khi chồng cô tự nhận là người đến từ vũ trụ khác. Anh du hành khắp nơi để tìm cô vì có một thế lực hắc ám đang âm mưu phá hủy đa vũ trụ.

Everything Everywhere All At Once xứng đáng là 1 trong những phim hay nhất năm. Ảnh: A24

Everything Everywhere All At Once mang về điểm "tươi" 95% trên trang Rotten Tomatoes. Tờ Washington Blade nhận xét: "Tác phẩm khai thác đa vũ trụ như một thiết bị kích hoạt trí tưởng tượng của khán giả". David Ehrlich của IndieWire gọi nó là một "tác phẩm vui nhộn của những thiên tài mang đầy nét hài hước", ca ngợi sự chỉ đạo của đạo diễn và đặc biệt là màn trình diễn của Dương Tử Quỳnh. David Rooney của tờ Hollywood Reporter gọi đây là: "màn trình diễn điên cuồng và giàu trí tưởng tượng nhất mà mình được xem".