Miss World 2021 thiệt hại hàng triệu USD vì hoãn đêm chung kết

Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021" đã buộc phải tạm hoãn đêm Chung kết vì thành viên Ban tổ chức, nhân viên sản xuất và thí sinh của cuộc thi mắc Covid-19. Có tới 23 trong số 97 thí sinh và 15 người khác có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Như vậy, Ban tổ chức đã không vì lợi nhuận mà coi nhẹ sự an toàn của các người đẹp cũng như khán giả, họ quyết định hủy bỏ sự kiện dù thiệt hại lớn về tài chính.

BTC cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2021" đã mất hàng triệu USD vì hoãn đêm chung kết. (Ảnh: thenews.co.uk).

Một số người trong cuộc cho biết, BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 đã mắc một khoản nợ khó chi trả lên tới vài triệu USD. BTC cuộc thi đã mất hàng triệu USD chi phí cạnh tranh, quảng bá cho chương trình của mình. Chi phí của sự kiện này được giới chuyên gia ước tính rơi vào khoảng 5 triệu USD.

Tuy nhiên, Covid-19 được cho là không phải lý do duy nhất khiến đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 bị hoãn khẩn cấp. Vào ngày diễn ra cuộc thi, hệ thống ánh sáng liên tục có vấn đề. Ban đầu, kế hoạch chỉ là lùi lại vài tiếng so với giờ định trước để các người đẹp có thời gian làm tóc và trang điểm. Tuy nhiên cuộc thi buộc phải dừng lại vì nhiều lý do.

Vào ngày diễn ra cuộc thi, trong khách sạn nơi tất cả những người tham gia đang ở, ánh đèn liên tục biến mất. Ban đầu, họ muốn hoãn sự kiện trong vài giờ, vì các cô gái không có thời gian làm tóc và trang điểm.

Chuyên gia sắc đẹp Peter Thomas Roth, người có mặt tại đêm Chung kết với tư cách giám khảo cho biết anh đã tới nơi tổ chức cuộc thi từ vài ngày trước đó. Rothcho biết mình lấy làm tiếc bởi có tới "8 người đẹp xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mọi thứ liên tục bị trì hoãn bởi điện của khách sạn chập chờn trong khi họ không có máy phát điện".

Roth nói: "Mọi thứ cứ bị trì hoãn vì điện của khách sạn liên tục bị ngắt và họ không có máy phát điện. Các sự kiện diễn ra muộn vài giờ vì các cô gái cần làm tóc, trang điểm và cần điện ". Mặc dù vậy, Roth cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo khi cuộc thi được tái tổ chức.

Đêm chung kết hiện hiện đã được lên lịch lại để diễn ra tại Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot vào ngày 16 tháng 3. BTC vẫn giữ nguyên màn biểu diễn Halle Berry và Lynda Carter là những người chiến thắng tại cuộc thi trước đây.

"Chúng tôi chắc chắn rằng sự kiện sẽ thành công rực rỡ vào tháng 3 và cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thông cảm", đại diện của chương trình cho biết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng ngời tại Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Ngày 23/12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi cũng xác nhận chuyện cô mắc Covid-19 tại Mỹ. Cô cho biết dự định về Việt Nam phai tạm hoãn vì kết quả PCR báo cô dương tính với Covid-19. Hiện Đỗ Thị Hà đang điều trị tại Mỹ. "Sức khỏe của tôi vẫn ổn và tôi vẫn đang rất lạc quan để điều trị, mong sớm khoẻ để về nước và tiếp tục công việc", Đỗ Thị Hà chia sẻ.