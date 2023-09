Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 đối tượng là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc, như tổng giám đốc, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn An, Tổng Giám đốc công ty Lộc Phúc - kẻ chủ mưu bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án Công ty Lộc Phúc (có địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) lập dự án "ma" trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với một lô đất có giá trị chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng công ty nói trên đã tự vẽ ra dự án rồi rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng khi có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã được các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc hẹn mời đi xem nhà nhưng sau đó dụ khách lên xe ô tô 52 chỗ ngồi để chở thẳng xuống huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xem đất.

Sau đó, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để ép khách hàng đặt cọc, rồi chiếm đoạt số tiền. Số tiền mà công ty này thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, sau thời gian điều tra, theo dõi, vào ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản "ma" tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai ập vào khống chế các đối tượng thuộc Công ty Lộc Phúc khi đang bán dự án ma cho khách hàng.

Thời điểm này, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng Giám đốc công ty, 142 cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty Lộc Phúc thuê đóng giả khách hàng).

Cũng trong ngày 31/8, một tổ công tác khác đã khám xét trụ sở của Công ty Lộc Phúc tại TP.HCM, qua đó thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.