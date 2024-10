Mộc Châu Milk tăng vay vốn trong bối cảnh kinh doanh sa sút, vì sao?

Mộc Châu Milk tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1958 với tên gọi Nông trường Quân đội Mộc Châu. Đến năm 2016, công ty đã được cổ phần hóa hoàn toàn.

Lợi nhuận quý III/2024 của Mộc Châu Milk lao dốc không phanh

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk; HoSE: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024. Theo đó, quý III/2024, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 739 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng sụt giảm từ 42 tỷ đồng vào quý III/2023 xuống còn 23 tỷ đồng vào quý III/2024; tương đương giảm 45%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của công ty ghi nhận tăng lên 568 triệu đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, Mộc Châu Milk báo lãi 42,6 tỷ đồng trong quý III/2024, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp trong năm nay công ty ghi nhận tình hình kinh doanh sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Mộc Châu Milk đạt 2.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2024, Mộc Châu Milk cũng chỉ mang về 1.434 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm tới 45,2%, về mức 106,2 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 3.367 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 332 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Mộc Châu Milk hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu và 45% mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

Chỉ vài tháng sau khi chào sàn HoSE, lợi nhuận Mộc Châu Milk (MCM) đã giảm 55% (Ảnh TL).

Lý giải về nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2024 sụt giảm so với cùng kỳ, Mộc Châu Milk cho biết do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh so với cùng kỳ và do cả lãi suất tiền gửi giảm so với quý III/2023. Sau 9 tháng, cả doanh thu và lợi nhuận của Mộc Châu Milk đều đi xuống.

Cổ phiếu MCM mất giá mạnh sau khi chuyển sàn

Cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) kể từ cuối tháng 6/2024. Tạm tính theo giá kết phiên giao dịch 18/10 của cổ phiếu MCM là 36.650 đồng/cổ phiếu, ước tính vốn hóa thị trường của Mộc Châu Milk đang ở mức 4.026 tỷ đồng.

Mộc Châu Milk tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1958 với tên gọi Nông trường Quân đội Mộc Châu. Đến năm 2016, công ty đã được cổ phần hóa hoàn toàn. Trong đó, 51% vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã cổ phiếu VLC). Trong khi đó, GTNFoods lại nắm giữ 74,5% vốn điều lệ tại Vilico.

Tháng 12/2019, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu VNM) gia tăng tỷ lệ sở hữu tại GTNFoods từ 43% lên 75%. Qua đó, đưa Mộc Châu Milk trở thành đơn vị thành viên của Vinamilk.

Hiện Mộc Châu Milk đang có hai cổ đông lớn là Vilico với tỷ lệ sở hữu 59,3% vốn và Vinamilk với tỷ lệ sở hữu 8,85% vốn. Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinamilk đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Mộc Châu Milk.

Trước kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi của quý III/2024, cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk đã có những phiên giảm giá liên tục.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Mộc Châu Milk tính đến cuối quý III/2024 đạt 2.716 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trị giá 1.638 tỷ đồng, tăng 13,6%; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 18%, còn 285 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 4,6%, đạt 194 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2024 đạt 364,5 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là phải trả người bán ngắn hạn, đạt 129 tỷ đồng, tăng 5%.

Vay ngắn hạn của công ty đạt 95 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận. Đây là các khoản vay ngắn hạn có thời hạn 6 tháng và chịu lãi suất ổn định, không có tài sản đảm bảo. Khoản vay trên cũng chính là nguyên nhân khiến công ty phát sinh thêm chi phí lãi vay trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Đáng chú ý, công ty bắt đầu ghi nhận các khoản vay đầu tiên vào thời điểm kết thúc quý II/2024, tức ngày 30/6/2024, với số tiền là 20,8 tỷ đồng.

Trước kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi của quý III/2024, cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk đã có những phiên giảm giá liên tục. Tại phiên giao dịch ngày 18/10/2024, mã MCM chỉ còn ở mức 36.650 đồng/cổ phiếu, tương đương mất giá hơn 14% so với giá tham chiếu lúc chào sàn (giá tham chiếu 42.800 đồng/cổ phiếu).

Đáng chú ý, phần tài sản dài hạn với chủ đạo là tài sản cố định của đơn vị từng có giá trị 1.148,9 tỷ đồng nhưng nay đã khấu hao gần hết, chỉ còn lại 372,7 tỷ đồng. Tương đương 67% giá trị tài sản đã bị khấu hao.