MỚI: Bão số 9 "càn quét" Hoàng Sa, ngày 21-22/12 bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 9 "càn quét" Hoàng Sa

Vị trí tâm bão số 9 (lúc 07 giờ ngày 20/12): Khoảng 16.8oN; 110.9oE, cách Quảng Ngãi khoảng 296km, cách đảo Lý Sơn khoảng 247km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (100-120km/h), giật cấp 13. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia

Hồi 04 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Biển Đông

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi ngày hôm nay (20/12) còn có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/12 chi tiết của các khu vực trên cả nước:

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển phía Nam ngày cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. gió bắc đến đông bắc cấp 2-3; Phía Bắc ngày có gió bắc đến tây bắc cấp 4. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Lý giải nguyên nhân bão số 9 chuyển hướng khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Bình Định - Phú Yên mà không vào đất liền, ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, hoạt động của bão phụ thuộc vào dòng dẫn đường. Trường hợp của bão Rai, áp cao cận nhiệt đới chính là dòng dẫn quyết định hướng đi của bão. Cụ thể, thời điểm bão Rai ở ngoài khơi Philippines và khi mới vào Biển Đông, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, tạo thành dòng dẫn để bão đi nhanh theo hướng Tây Bắc, tiến gần đến đất liền các tỉnh miền Trung. Đến sáng nay (19/12), rìa phía tây của áp cao cận nhiệt đới bắt đầu suy yếu, chỉ còn hoạt động ổn định ở phía đông. Với quá trình này, trong 2 ngày tới, bão tiếp tục đi theo hướng bắc và đông bắc, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và tác động trực tiếp vào khu vực này. “Khoảng vĩ độ 30 độ ở mỗi bán cầu có các luồng không khí giáng xuống, khí áp tăng cao tạo thành trung tâm khí áp trên các đại dương. Vùng vĩ độ này được gọi là dải áp cao cận nhiệt đới. Tại đây, gió tương đối yếu. Áp cao này tồn tại quanh năm trên biển với đặc điểm mùa hè sẽ phát triển mạnh và lấn sâu về phía tây; mùa đông áp cao này yếu đi và dịch về phía đông”, ông Tuấn giải thích.