Mời gọi các doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực tham gia bình ổn thị trường Tết

Tết nguyên đán đang đến gần, mặc dù tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam vẫn đang nỗ lực trong công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đảm bảo hàng hóa cho người dân mua sắm Tết. Ảnh: CT

Theo đó, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới. Tính đến ngày hôm nay 13/01/2022, đã có 209/233 chợ hoạt động, đạt tỷ lệ 89,6% (tương đương so với ngày 07/01/2022). Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn duy trì hoạt động với 106/106 siêu thị, số lượng cửa hàng tiện lợi mở lại ngày càng tăng lên, đến nay có 3.028/3.101 cửa hàng tiện lợi để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân.



Đến nay, cả 3 chợ đầu mối đã mở cửa hoạt động trở lại sau khi xây dựng phương án phòng, chống dịch, người vào chợ không phải thực hiện xét nghiệm Covid-19; các chợ đầu mối hoạt động là nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho các hệ thống phân phối trên địa bàn Thành phố và cho các tỉnh.

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt khu vực phía Nam của Bộ Công Thương, tổng lượng hàng đưa về cung ứng và tiêu thụ cho thị trường Thành phố ngày 09/01 và sáng 10/01 ước đạt: 12.502,3 tấn/ngày, tăng 5% so với hôm trước (11.903,1 tấn/ngày). Trong đó, tại các hệ thống phân phối hiện đại, lượng hàng cung ứng ra thị trường ngày 09/01 ước đạt: 2.390 tấn/ngày; Doanh nghiệp Bình ổn thị trường và các Doanh nghiệp khác cung ứng ra thị trường bình quân ước đạt 3.597,9 tấn/ngày (trong đó đã trừ lượng hàng cung ứng vào hệ thống phân phối hiện đại). Tại 03 chợ đầu mối, sáng 10/01/2022, lượng hàng đưa về cung ứng cho thị trường ước đạt: 6.514,4 tấn/đêm, tăng 3,3% so với ngày 09/01/2022.

Tại tỉnh An Giang: Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành của Nhà nước và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hành thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân những tháng cuối năm, Sở Công Thương An Giang đã mời gọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có năng lực, kinh nghiệm chủ động tạo nguồn hàng cung ứng tham gia bình ổn thị trường. Qua đó có 23 doanh nghiệp đăng ký với 451 điểm bán hàng bình ổn, bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có hơn 100 điểm bán hàng bình ổn thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm,… dự kiến tổng số tiền dự trữ khoảng 342 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, sức mua một số mặt hàng tăng mạnh như: quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình,.... Doanh thu bán hàng tăng do nhu cầu mua sắm của người dân tăng và các doanh nghiệp cũng tăng cường nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn (giảm giá, rút thăm trúng thưởng, tặng phiếu ưu đãi) với giá hợp lý nên thu hút khách hàng đến tham quan mua sắm.

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Cuối năm là thời điểm sức mua tăng cao, do đó, để kích cầu tiêu dùng, các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại vào dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, các hệ thống phân phối như: Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Bà Rịa, Co.op Mart Tân Thành, Lotte Mart Vũng Tàu, MM Mega Market, VinMart+, Bách hoá xanh… đã triển khai rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn, hàng ngàn mặt hàng tiêu dùng giảm giá từ 10% đến 40%.

Theo thông tin từ các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị một lượng hàng lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết; dự trữ lượng hàng hoá thiết yếu (gồm lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghiệp), tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái; đặc biệt siêu thị MM Mega dự trữ 600 tấn hàng, trị giá hơn 105 tỷ, tăng 41%; siêu thị Co.op Mart Bà Rịa dự trữ 800 tấn hàng, trị giá 135 tỷ, tăng 10%; siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu dự trữ khoảng 850 tấn hàng, tăng 20%; siêu thị Co.op Mart Tân Thành dự trữ lượng hàng bằng với Tết 2021, trung tâm thương mại Lotte Mart dự trữ 343 tấn hàng, tăng 15%... Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân tiết giảm chi tiêu nên dự báo lượng hàng dự trữ trong dịp Tết năm nay tăng khoảng từ 03% đến 15% so với cùng kỳ năm trước; ước tính tổng giá trị hàng hoá dự trữ phục vụ dịp Tết toàn tỉnh đạt khoảng 1.141,533 triệu đồng.