Mới quen bạn trai qua mạng, cô gái nhờ chở đi gửi ngân hàng nửa tỷ đồng và cái kết

Theo điều tra, tháng 4, chị T.T.B.V. (SN 1987, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) quen Tuấn qua mạng và nhiều lần trò chuyện với nhau nên nảy sinh tình cảm. Chị V. có số tiền lớn muốn gửi ngân hàng ở TP.HCM nên nhờ Tuấn chở đi.



Sáng 5/4, Tuấn lái xe SH tới nhà chị V. ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An để chở chị V. đi ngân hàng gửi tiền. Do chị V. có 490 triệu đồng tiền mặt nên nhờ Tuấn bỏ vào cốp xe, còn 3 triệu và 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ thì được bỏ vào túi xách treo ở đầu xe.

Hình ảnh Tâm cùng xe SH được camera ghi nhận.

Khoảng 10h20 cùng ngày, khi đi tới trước căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 thì chị V. xuống xe để vào cửa hàng mua túi xách. Lợi dụng lúc này, Tuấn tăng ga xe SH bỏ chạy.

Chị V. chạy theo hô hoán nhờ người dân giúp đỡ nhưng gã bạn trai đã đi mất tăm. Chị vội trình báo công an.

Công an đã lấy lời khai chị V. và trích xuất camera an ninh điều tra. Qua camera an ninh, công an xác định đối tượng gây án mặc quần dài, áo ca rô dài tay, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đi xe SH.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là không phải tên Tuấn mà là Trần Hỷ Tâm. Qua truy xét, công an đã bắt được Tâm và đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.