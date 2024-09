Vùng đất này sở hữu món ăn đặc sản đậm đà hương vị nắng gió Lào, du khách không nên bỏ qua

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Bún hến Mai Xá - Top 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam



Bún hến Mai Xá. (Ảnh: Mia)

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị là một trong những điều thu hút du khách, những món ăn với cách chế biến độc đáo mang đậm hương vị của vùng nắng, gió Lào. Trong đó món bún hến Mai Xá (hay còn gọi là bún chắt chắt Mai Xá) có nguồn gốc từ làng Mai Xá, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Mặc dù có tên là bún hến nhưng nguyên liệu chính của món đặc sản này là con chắt chắt - một loài sinh vật nước lợ có hình dạng giống hến nhưng nhỏ hơn. Thịt chắt chắt thơm và đậm màu hơn hến, lại giàu chất dinh dưỡng.

Ngoài chắt chắt, bún hến Mai Xá được làm từ những nguyên liệu đơn giản như bún, rau thơm, giá đỗ, lạc rang, nước dùng,... Tuy nhiên, món ăn này lại có hương vị vô cùng đặc biệt. Nước dùng của bún hến Mai Xá được ninh từ xương ống heo, tạo nên vị ngọt thanh mát. Chắt chắt được luộc chín, lấy thịt và xào với gia vị, tạo nên vị đậm đà. Bún hến Mai Xá được ăn kèm với rau thơm, giá đỗ, lạc rang,... tạo nên một món ăn hài hòa về hương vị và màu sắc.

Để thưởng thức món bún hến Mai Xá chuẩn vị khi du lịch Quảng Trị, du khách có thể tới làng Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh và thưởng thức món đặc sản này tại bất kỳ khu chợ nào.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Thịt trâu lá Trơng

Thịt trâu lá Trơng. (Ảnh: Mia)

Món ăn này được làm từ thịt trâu non, lá trơng và một số gia vị. Thịt trâu được làm sạch, thái lát mỏng, ướp với gia vị và lá trơng. Lá trơng là loại lá đặc sản Quảng Trị, chỉ mọc hoang trên mảnh đất này. Lá trơng dùng trong món ăn là lá non, có vị cay nồng và mùi thơm rất đặc trưng.

Món thịt trâu lá trơng thường có 2 cách chế biến là nướng và xào. Thịt trâu lá trơng nướng có vị ngọt, mềm, ăn kèm với lá trơng sống nên có vị nguyên sơ thơm phức. Còn mòn thịt trâu lá trơng xào sẽ có vị thịt trâu và lá trơn hòa quyện đậm đà, có mùi thơm cay đặc trưng.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Cháo vạc giường

Cháo vạc giường. (Ảnh: Mia)

Món ăn này được làm từ bột gạo tẻ, cá lóc, rau thơm, gia vị. Bột gạo được xay nhuyễn, sau đó nhào bột cho thật kỹ, càng "vật" bột lâu, bột càng chín sẽ có được món cháo dai hơn, ngon hơn. Sau khi bột "chín" được cán mỏng rồi thái thành từng sợi nhỏ như những thanh tre của vạc giường, có lẽ vì thế nên mọi người gọi là cháo vạc giường.

Sợi bột được nấu với nước dùng có vị ngọt thanh của xương heo, vị đậm đà của cá lóc, vị cay nồng của ớt, vị thơm của hành lá, mùi thơm của rau mùi, thêm chút đậu phộng rang giã nhỏ và nước mắm ngon. Tất cả cùng tạo nên một món ăn hài hòa về hương vị và màu sắc.

Cháo vạc giường là món ăn dân dã nhưng mang đậm hương vị miền Trung. Món ăn này là sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu đơn giản, tạo nên một món ăn ngon, bổ dưỡng và hấp dẫn. Do đó, món đặc sản Quảng Trị này được nhiều người yêu thích, không chỉ những người dân Quảng Trị mà còn cả những du khách lần đầu đặt chân đến nơi đây.

Vì là một món ăn dân dã nên thực khách sẽ dễ dàng tìm và thưởng thức món cháo đặc biệt này ở bất cứ đâu khi đến với Quảng Trị.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Mít thấu

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị, Mít thấu. (Ảnh: Mia)

Mít thấu là một món đặc sản dân dã của vùng đất Quảng Trị. Món ăn này được làm từ mít non, thịt heo, da heo, miến, đậu phộng, rau sống,... Mít non được luộc chín, xào với thịt heo, da heo, miến,... Gắp một miếng mít thấu vào miệng, du khách sẽ thấy có vị ngọt của mít non, vị béo của thịt heo, da heo, vị bùi của đậu phộng, vị thanh mát của rau sống.

Để được thưởng thức món ăn đặc biệt này, du khách có thể đến chợ Đông Hà hoặc quán bán mít trộn nằm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Đông Hà, Quảng Trị.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Bánh đúc rau câu rong biển

Bánh đúc rau câu rong biển. (Ảnh: Mia)

Bánh đúc rau câu rong biển là một món ăn vặt ngon và bổ dưỡng. Món ăn này có vị ngọt thanh của rau câu, vị giòn của rong biển và vị béo của nước cốt dừa. Bánh đúc rau câu rong biển là một món ăn phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Bánh đúc rau câu rong biển được biết đến như một ẩm thực đường phố Quảng Trị. Bánh được bán nhiều ở chợ cá Cửa Tùng, Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Khi thưởng thức, du khách dùng tay bóc lớp lá bai ra và quệt bánh đúc vào ruốc nhồi – đây là đặc sản nước chấm độc đáo của xứ Cửa Tùng.

Mùi ruốc vị chanh hòa quyện với vị cay cay của ớt và sự mát lạnh của rau câu sẽ khiến du khách không thể quên khi thưởng thức món đặc sản độc đáo của xứ Quảng này.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Cháo bột vịt

Cháo bột vịt. (Ảnh: H.T)

Với người Quảng Trị nói chung và người dân TP.Đông Hà nói riêng, xếp sau món cháo bột cá lóc có lẽ phải kể đến cháo bột vịt, một món ăn bình dân quen thuộc với nhiều người. Điều đặc biệt là món ăn này thường được các cô, các mệ bày bán vào buổi xế chiều để phục vụ khách, trong những quán ăn nhỏ hoặc bên lề đường nhưng luôn tấp nập người ăn.

Tuy dân dã nhưng để có một bát cháo vịt hấp dẫn thực khách, người bán phải có những bí quyết riêng. Vịt để nấu cháo là loại vịt cỏ, thịt chắc, ít mỡ. Vịt sau khi làm sạch được chặt thành từng miếng vừa ăn, ướp với củ nén và gia vị rồi um liu riu lửa cho thật thấm. Khi mùi thơm ngào ngạt của củ nén, thịt vịt và các loại gia vị hòa quyện với nhau thì cho thêm nước nóng vào rồi tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi nước ngọt, vịt mềm mới cho bột vào.

Lớp nước béo vàng ươm sóng sánh là màu vàng đặc trưng của mỡ vịt khiến tô cháo bột không bị lẫn với bất cứ món ăn nào khác. Đặc biệt, cháo bột vịt không thể thiếu chén nước mắm gừng ăn kèm. Người bán thường làm sẵn một hủ nước mắm gừng to, đỏ rực màu ớt lẫn với gừng băm nhuyễn, khi khách ăn thì múc ra chén nhỏ dùng kèm.

Cách thưởng thức món cháo bột vịt Đông Hà cũng rất đa dạng. Khách có thể vào quán, có thể ngồi bên hè phố, vừa thưởng thức vị ngon của tô cháo, vừa ngắm dòng người qua lại để cảm nhận một góc phố yên bình qua nét ẩm thực dung dị, thân thương.

Món ăn đặc sản ở Quảng Trị: Độc đáo gỏi tép nhảy Bàu Trạng

Gỏi tép nhảy Bàu Trạng. (Ảnh: H.T)

Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bàu nước mát rượi với lượng tôm tép đánh bắt tự nhiên khá lớn. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân địa phương mà giờ đây, sản vật này còn được chế biến thành nhiều món ăn ngon và trở thành nét ẩm thực độc đáo của tỉnh Quảng Trị lọt vào top 100 món ăn đặc sản của 63 tỉnh, thành Việt Nam.

Tép ở Bàu Trạng có vị ngọt, thơm và được chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng hấp dẫn như: tép rang, gỏi tép trộn đu đủ, nhân bánh xèo, tép um cuốn bánh tráng, mắm tép… Một trong những món ăn độc đáo được chế biến từ tép mà ai cũng muốn được một lần thưởng thức đó là gỏi tép nhảy được đánh bắt ngay tại bàu.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ lấy một miếng bánh đa nem rồi gắp một nhúm cải non, xúc một thìa tép đang búng tanh tách, quấn tất cả lại với nhau, chấm vào chén xì dầu pha với mù tạt rồi thưởng thức. Cảm nhận đầu tiên của người ăn là vị cay nồng của mù tạt xông thẳng lên mũi, tiếp theo vị ngọt, giòn của tép và các loại rau ăn kèm, vị bùi bùi của lạc rang hòa quyện làm một.

Nhiều thực khách sau khi đến Bàu Trạng, thưởng thức món gỏi tép nhảy đều có chung nhận xét rằng món ăn này tập hợp các loại hương vị, từ đắng, cay, nồng, chua, chát đến ngọt, bùi.