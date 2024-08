Bên cạnh cơm gà, mỳ Quảng, những món ăn này ngon ở Hội An quên lối về du khách nên thử

Nghỉ lễ 2/9, nếu lựa chọn đến phố cổ Hội An, du khách đừng quên tìm đến những món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa, ẩm thực người Hội An. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đến với Hội An trong những ngày nghỉ lễ 2/9 này, du khách không chỉ được cảm nhận trọn vẹn không khí sôi động, nhộn nhịp trên các con phố cổ, thư giãn ngồi nhâm nhi ly cà phê hay chỉ đơn giản check in trên những con phố, dưới giàn hoa giấy, tìm hiểu những ngôi nhà cổ mà du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây, một trong những điều thú vị hấp dẫn, lôi cuốn du khách đến với phố cổ Hội An.

Nếu như ai đó đã đến phố cổ Hội An từng thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng như cơm gà, mỳ Quảng, bánh mì Phượng, nước mót Hội An, cao Lầu… thì bên cạnh đó còn rất nhiều món ăn tạo nên hương vị, văn hóa ẩm thực miền Trung mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến đây. Dưới đây là quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An.

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Cháo nghêu – đặc sản cho ngày mưa

Cháo nghêu, món ăn dân dã những đậm vị, du khách nên thử. (Ảnh: Foody)

Mỗi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên chạm vào dòng sông êm đềm, Hội An trở nên thức giấc trong sự yên bình. Trên những con phố nhỏ xinh, những quán cháo nghêu khởi đầu một ngày mới, như làn gió nhẹ hòa quyện với không khí thanh bình của thành phố cổ. Trong món cháo nghêu Hội An, những nguyên liệu đơn giản như cháo, nghêu, gừng, hành lá, rau răm và gia vị hòa quyện một cách hài hòa. Nghêu biển tươi ngon, khiến từng miếng nghêu dai ngon như một cú sống trong khẩu phần. Gừng tươi và hành lá hăng hăng, góp phần tạo nên một hương vị tinh tế đậm đà mà bạn khó lòng cưỡng lại.

Địa chỉ tham khảo:

Cháo nghêu Cô Gió: Đường Hai Bà Trưng, Cẩm An, TP. Hội An

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Chân gà cay – món ăn vặt bắt vị

Chân gà cay Hội An, món ăn "gây nghiện" mà du khách không thể bỏ qua. (Ảnh: Foody)

Du khách nên trải nghiệm một món ăn đường phố Hội An, điều này sẽ khiến vị giác phải "bùng cháy". Chân gà cay Hội An chính là món ăn "gây nghiện" mà du khách không thể bỏ qua.

Chân gà được chế biến tỉ mỉ, từng miếng thịt mềm mịn, thấm đẫm gia vị cay nồng, thơm lừng sẽ khiến bạn "mê mẩn" ngay từ miếng đầu tiên. Bí quyết nằm ở công thức pha chế nước sốt độc đáo, kết hợp hài hòa giữa ớt, tỏi, hành và các loại gia vị đặc biệt, tạo nên một hương vị quyến rũ, khó cưỡng.

Địa chỉ tham khảo:

Chân gà cay: phố Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, TP. Hội An

Chân gà trà sữa An Bàng: Tổ 4, khối Tân Thành, TP. Hội An

Nhép Nhép: tại đường Lý Thái Tổ, TP. Hội An

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bún mắm nêm – món ngon dành cho giới sành ăn

Bún mắm nêm, chỉ hiện hữu lặng lẽ trong những gánh hàng rong ở phố cổ Hội An. (Ảnh: Foody)

Không cần sang trọng hay đẹp đẽ trong menu như Cao Lầu hay Mỳ Quảng nổi tiếng, bún mắm nêm chỉ hiện hữu lặng lẽ trong những gánh hàng rong và những quán nhỏ ven đường, nhưng vẫn đốn tim thực khách trong phố Hội bởi sự dung dị, mộc mạc. Tại đây, thực khách sẽ tìm thấy bộ bàn ghế đơn sơ và cái tủ nhỏ, hay thậm chí chỉ là một cái quang gánh nhỏ nhắn, nhưng tràn đầy nguyên liệu tươi ngon mộc mạc.

Bún mắm nêm không cần sự phô trương, bởi nó đã có chính sự tinh tế trong từng thìa hương vị. Nước mắm nêm đậm đà, kết hợp hoàn hảo với hương thơm tỏi, ớt, tôm và nhiều nguyên liệu tươi ngon khác. Bên cạnh đó, bún mềm mịn, ngấm đều hương vị nước mắm nêm, tạo nên một cảm giác thỏa mái và trọn vị.

Địa chỉ tham khảo:

Bún mắm nêm Phố: đường La Hối, phường Minh An, TP. Hội An

Các gánh hàng rong trong phố cổ.

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Cháo gạo đỏ - món ăn tối thanh đạm

Cháo gạo đỏ - món ăn tối thanh đạm. (Ảnh: Foody)

Sâu trong con hẻm nhỏ phố Hội, đâu đó vẫn tồn tại món ăn giản dị nhưng lại vô cùng quyến rũ. Dù ra đời khá lâu nhưng cháo gạo đỏ (cháo gạo lức) vẫn chưa được nhiều du khách biết đến, hầu hết khách quen ở đây đều là "thổ địa" phố cổ.

Thưởng thức cháo gạo lức, du khách sẽ cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng và ngọt ngào từ từ tràn ngập cơ thể. Phần cháo chính là tinh hoa của món ăn, được nấu nhừ từ gạo lức ăn cùng với kho thơm phức, được nấu chín kỹ cùng với ớt và dưa gang xanh tươi mát, tạo nên một hương vị đậm đà và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa vị ngọt, cay nồng của cá kho, và sự tươi mát, giòn rụm của ớt và dưa gang, làm nên hương vị khiến bao người nhung nhớ.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Cô Ngọc: Nguyễn Trường Tộ, TP. Hội An

Cô Liên cháo đỏ: đường Trương Minh Lượng, TP. Hội An

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Hoành thánh - Ẩm thực người Hoa giữa lòng phố cổ

Hoành thánh Hội An vẫn sở hữu hương vị rất thuần Việt. (Ảnh: Foody)

Dù là món ngon có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoành thánh Hội An vẫn sở hữu hương vị rất thuần Việt. Vỏ hoành thánh vàng ươm, mềm dai ôm lấy phần nhân tôm thịt đầy đặn rồi ăn kèm với gan heo, hẹ, trứng lòng đào…. Nếu không thích món nước du khách có thể chọn hoành thánh chiên giòn, chấm thêm chút tương ớt cũng rất tuyệt.

Địa chỉ tham khảo:

Mì hoành thánh Nguyên Lợi: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hội An

Anh Dũng: Phố Bà Triệu, TP. Hội An

Thanh Thanh, đường Trần Phú, TP. Hội An

Tiệm mì Hoàng Ký: Đường Trần Phú, TP. Hội An

Nhà hàng Ẩm Thực Cẩm Phô - ở chân Chùa Cầu, Phố Cổ Hội An

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bánh đập hến xào

Bánh đập hến xào là đặc sản nức tiếng ở Hội An. (Ảnh: Foody)

Bánh đập hến xào là đặc sản nức tiếng Hội An, được người dân ở đây yêu thích, du khách nên thử ít nhất một lần trong đời. Hến tươi được xào cùng với gia vị, rau răm, hành tây, hành phi, đậu phộng, tương ớt,… đến khi dậy mùi thơm phức. Sau đó, ăn cùng với bánh đa hoặc bánh đập và chan thêm nước chấm chua ngọt. Dù nguyên liệu và cách chế biến không quá phức tạp, rất khó để tìm được cửa hàng bán hến xào bánh đa có hương vị thơm ngon, đậm đà đúng chuẩn phố cổ. Địa chỉ tham khảo:

Bánh đập số 9: đường Cẩm An, TP. Hội An

Quán hến xào Bà Già: thôn 1, Cẩm Nam, TP. Hội An

Tiệm Cẩm Nam: Đường Hai Bà Trưng, TP. Hội An

Quán Có Ngay: Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, TP. Hội An

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bánh ướt cuốn thịt nướng

Bánh ướt cuốn thịt nướng. (Ảnh: Foody)

Một phần bánh ướt cuốn thịt nướng đầy đủ bao gồm thịt xiên nướng cháy cạnh có rắc chút đậu phộng, bánh ướt, rau sống và nước chấm mặn ngọt. Thực khách khi thưởng thức cho rau sống và thịt nước và lớp bảnh ướt mềm, cuốn lại rồi thưởng thức cùng nước chấm đậm đà. Món này được bán nhiều ở các quầy hàng rong cạnh bờ sông Hoài, "gây thương nhớ" cho đông đảo du khách lẫn người dân địa phương.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Bà Hường: đường Tiểu La, P. Minh An, TP. Hội An

Quán Giếng Bá Lễ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Minh An, TP. Hội An

Bánh ướt thịt nướng Cô Lợi Hội An: Đường Nguyễn Huệ, TP. Hội An

Chị Sương: vỉa hè công viên Kazik.

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bánh vạc

Bánh vạc. (Ảnh: Foody)

Vào những chiều trời mưa rả rích, thưởng thức một dĩa bánh vạc Hội An nóng hổi và ngắm phố xá lên đèn thì còn gì thi vị bằng. Từng chiếc bánh trắng muốt, trong veo được tạo hình khéo léo, quả xứng với biệt danh "bánh hoa hồng trắng". Vỏ bánh vạc được làm từ bột mì, được lọc đi lọc lại nhiều lần đến khi đạt độ trong nhất định. Phần bột bánh mềm dai ôm trọn lấy nhân tôm thịt mặn mà. "Nhấn nhá" thêm một chút hành phi và nước mắm tỏi ớt chua cay là có ngay món đặc sản Địa chỉ tham khảo:

Quán Bông Hồng Trắng: Đường Hai Bà Trưng, Cẩm Phổ, TP. Hội An

Trống Cơm Restaurant: Đường Bạch Đằng, P. Minh An, TP. Hội An

Trung Bắc Restaurant: Đường Trần Phú, phường Minh An, TP. Hội An

Các gánh hàng rong ở phố cổ và chợ Hội An.

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bánh bèo

Bánh bèo Hội An không chỉ nổi tiếng vì phần bột bánh mềm mại như tan chảy ngay trong miệng mà còn bởi đủ loại toppings thịnh soạn, với tôm khô, chả cá, đậu phộng, tóp mỡ giòn rụm. (Ảnh: Foody)

Nếu người Hà Nội thích phở, người Sài Gòn chuộng hủ tiếu thì người Hội An rất "bồ kết" bánh bèo. Bánh bèo Hội An không chỉ nổi tiếng vì phần bột bánh mềm mại như tan chảy ngay trong miệng mà còn bởi đủ loại toppings thịnh soạn, với tôm khô, chả cá, đậu phộng, tóp mỡ giòn rụm… dùng kèm nước chấm chua ngọt. Một chén bánh bèo chỉ có giá từ 2.000đ thôi. #teamKlook chẳng cần phải đau đầu vì câu hỏi "ăn gì ở Hội An?" đâu đấy.

Ăn Bánh Bèo Hội An Ngon Ở Đâu?

Quán Bà Mỹ: cuối đường Trần Phú, giáp Phan Châu Trinh, TP. Hội An

Bánh bèo 17: 17 Đinh Tiên Hoàng, TP. Hội An

Quán Bà Bảy: 02, Hoàng Văn Thụ, Hội An

Bánh bèo Chén: 48, Trần Phú, Hội An

Bánh bèo Cô Tại: bưu điện Hội An

Bánh bèo Cô Tú: đường Phan Đình Phùng, hẻm bên cạnh Bệnh viện Thái Bình Dương

Quán ăn ngon cho khách du lịch ở Hội An: Bánh canh

Bánh canh là món ăn quen thuộc, thân thương với bao thế hệ người dân Hội An. (Ảnh: Foody)

Bánh canh là món ăn quen thuộc, thân thương với bao thế hệ người dân Hội An, chính vì thế mà người Hội An dù đi xa, khi nhớ về Hội An sẽ đều nhớ đến hương vị bánh canh, như một hương vị gợi nhớ quê nhà.

Từng sợi bánh canh trắng mịn, dai ngon hòa quyện cùng nước dùng đậm đà, topping đầy đặn, tạo nên một món ăn dân dã mà ngon khó cưỡng.

Có hai loại bánh canh phổ biến ở Hội An là bánh canh bột gạo và bánh canh bột lọc. Topping bánh canh cũng rất đa dạng, tùy theo sở thích của mỗi người. Có thể kể đến như: thịt heo quay, chả cá, rau sống, hải sản... Bánh canh Hội An thường được ăn kèm với ớt xanh, tương ớt và nước mắm tỏi ớt để tăng thêm hương vị.

Địa chỉ tham khảo:

Bánh canh Hội An Bà Quýt : Đường Thanh Hóa, phường Tân An, TP. Hội An

Bánh canh cô Luôn: Đường 276 đường Lý Thường Kiệt, Minh An, TP. Hội An

Bánh canh Bà Trang: Tổ 2 Tân Thịnh, Cẩm An, Tp. Hội An

Bánh canh Cô Xuân: Đối diện số 6 đường Ngô Sĩ Liên, phường Tân An, TP. Hội An.