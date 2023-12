Thú vị với clip du lịch “Tôi yêu Quảng Trị” đạt giải cao nhất

Sáng 28/12, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Video clip du lịch "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2023. Các tác phẩm dự thi được đăng lên trang Fanpage Visit Quảng Trị.

Tác phẩm "Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc" của nhóm tác giả CLB Học qua chơi – LLC đạt giải A cuộc thi Video clip du lịch "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Video clip du lịch "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả/nhóm tác giả trong tỉnh tham dự. Các tác phẩm dự thi nhìn chung có chất lượng tốt, phản ánh đa dạng về văn hóa, lịch sử, mảnh đất, con người, ẩm thực… của Quảng Trị. Hình ảnh Quảng Trị năng động, tươi đẹp, thân thiện và mến khách với nhiều điểm đến hấp dẫn được chuyển tải trong các video clip có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Từ đó tạo nên những cảm xúc tích cực đối với du khách trong và ngoài tỉnh khi nghĩ về Quảng Trị.

Tác phẩm "Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc" của nhóm tác giả CLB Học qua chơi – LLC đạt giải A. Đây là tác phẩm được xây dựng kịch bản công phu với phần dẫn chuyện bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt. Các bạn thiếu nhi trong clip đã kể câu chuyện về làng nghề làm nón Trà Lộc bằng tiếng Anh với phong cách tự nhiên, thân thiện, khiến ai xem qua cũng muốn cùng tham gia trải nghiệm làm nón lá và đến du lịch để cùng góp phần quảng bá và bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc.

Tác phẩm Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc - CLB Học qua chơi - LLC đạt giải A cuộc thi Video clip du lịch Tôi yêu Quảng Trị.

Chị Lê Thị Kiều – chủ nhiệm CLB Học qua chơi – LLC cho biết, từ khi xây dựng kịch bản đến khi hoàn thiện video dự thi mất 10 ngày. Các cháu tham gia trong video từ 5 đến 12 tuổi.

Nhận được giải cao nhất của cuộc thi Video clip du lịch "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023, 14 gia đình trong CLB rất vui mừng, bởi không chỉ mang về thành tích cho bản thân mà còn góp phần quảng bá du lịch Quảng Trị.

2 tác giả đạt giải B cuộc thi Video clip du lịch "Tôi yêu Quảng Trị" năm 2023. Ảnh: Ngọc Vũ.

2 tác phẩm đạt giải B là "Khám phá Gio An" và "Em có về Quảng Trị với anh không?". 3 tác phẩm giải C gồm Thiêng liêng Thành Cổ về đêm; Quảng Trị Trip và Huyền bí Brai. 5 giải khuyến khích gồm Biển Cửa Việt, Khám phá Quảng Trị, Giếng cổ Gio An, Lễ hội Đêm hoa đăng, Hướng Hoá bốn mùa. 5 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất gồm Khám phá Quảng Trị, Trải nghiệm làng nghề làm nón Trà Lộc, Vẻ đẹp Cồn Cỏ, Em có về Quảng Trị với anh không và Quảng Trị Vlog.



Tác phẩm Em có về Quảng Trị với Anh không đạt giải B.