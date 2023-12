Mong muốn thêm nhiều người có lương hưu, an nhàn tuổi già

Tin từ BHXH tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết, thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh đã chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp như: đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi mới; mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu, triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện đến từng đối tượng.

Đồng thời, tổ chức rà soát, phân loại, lập danh sách nhóm tiềm năng theo từng vùng, khu vực, từng loại hình để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhằm lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến với các tầng lớp nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga (bên phải) nhân viên điểm Bưu điện Văn hóa phường Cam Giá đang tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho bà con nhân dân phường Cam giá, TP.Thái Nguyên. Ảnh Ngô Thị Phương- BHXH tỉnh Thái Nguyên

Đã có nhiều tấm gương sáng trong phong trào vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga (trú tạo phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên). Chị Nga là nhân viên điểm Bưu điện Văn hóa phường Cam Giá, luôn đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm đến công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương.



Những ngày nghỉ cuối tuần chị Nga luôn tranh thủ ra chợ Dốc Hanh, chợ Khu Nam Gang Thép đi đến từng người bán hàng ở chợ, cũng như bán hàng vải hay sửa chữa quần áo. Bên cạnh đó mỗi buổi tối tranh thủ “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền, vận động, thuyết phục mọi người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chị Nga đã giúp mọi người hiểu được đây là chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích cho những người lao động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời có những dẫn chứng cụ thể của những người tham gia BHXH tự nguyện đã được hưởng lương hưu tại địa phương, tuy mức lương chưa phải là cao, nhưng đã có cuộc sống an nhàn, không phụ thuộc vào con cái khi về già, an tâm hơn khi đi khám, chữa bệnh đã có thẻ BHYT do nhà nước hỗ trợ với mức hưởng 95% để họ “mưa dầm, thấm lâu”, từ đó họ yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện.

Để làm được điều đó, chị Nga lựa chọn đối tượng tiềm năng sau đó rà soát lập danh sách những người lao động trong địa bàn có tham gia BHXH tại các đơn vị sau đó nghỉ chấm dứt Hợp đồng lao động, hoặc những người lao động tự do trong độ tuổi có thể tham gia.

Sau đó sắp xếp thời gian hợp lý đến vận động, tuyên truyền trực tiếp tại gia đình để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chị không chỉ tuyên truyền, tư vấn cho người dân tại tổ dân phố của mình mà còn tuyên truyền tại các hộ gia đình trên địa bàn các phường khác thuộc phía Nam thành phố.

Chị Nga chia sẻ, để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, thì bản thân phải nắm vững chính sách, truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Chị xác định công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Chị kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để mọi người hiểu tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện. Bởi chị mong muốn sau này tất cả mọi người thân, bạn bè của mình ai cũng có lương hưu để được an nhàn tuổi già, không phụ thuộc và là gánh nặng cho con cháu, đồng thời cũng an tâm hơn khi đi khám, chữa bệnh bởi đã có thẻ BHYT.



Vận động một người dân tham gia BHXH tự nguyện đã khó, nhưng để duy trì bền vững còn khó gấp đôi. Bởi theo chị Nga, người tham gia BHXH tự nguyện đa số là lao động tự do, đời sống khó khăn cho nên để vận động được một người dân tham gia, mình phải đồng hành, theo dõi suốt quá trình.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sự nhiệt tình của mình, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện khu vực phía nam thành phố ngày một tăng cao. Từ đầu năm 2023 đến nay, chị Nga đã phát triển được 16 người tham gia BHXH tự nguyện mới, với số tiền là hơn 131 triệu đồng; thu tái tụng là 359 người, số tiền là gần 363 triệu đồng.