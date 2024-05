Một ấp khó khăn của tỉnh Bình Thuận, công an xuống tận nơi hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh cá nhân

Ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp là một trong những ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Bình Phước. Ấp có đường biên giới hơn 14km giáp với Campuchia, nơi xa nhất cách nhà văn hóa ấp gần 25km.

Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ”, những ngày qua Công an xã Phước Thiện phối hợp với các nhà mạng và Ban điều hành ấp Mười Mẫu tuyên truyền, vận động người dân ra nhà văn hóa đăng ký sim chính chủ, định danh cá nhân qua ứng dụng VNeID và tích hợp chữ ký số...

Nhà văn hóa ấp Mười Mẫu mấy hôm nay luôn mở cửa cả ngày để đón người dân trong ấp và khu vực lân cận đến đăng ký sim điện thoại chính chủ, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp chữ ký số...

Để người dân trong ấp biết thông tin, sắp xếp công việc gia đình chủ động đi làm đông đủ, thuận tiện, từ mấy hôm trước ông Lê Xuân Diễn, Trưởng ấp Mười Mẫu đã cùng ban điều hành và các đoàn thể trong ấp chia nhau đến các hộ tuyên truyền, vận động người dân.

Người dân đến nhà văn hóa ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp đăng ký chữ ký số



Vợ chồng chị Đào Thị Thanh Kiều - anh Kiên Phia Ni được Trưởng ấp Lê Xuân Diễn đến nhà tuyên truyền, vận động ra nhà văn hóa ấp để tích hợp chữ ký số. Chị Kiều là người khuyết tật đi lại rất khó khăn, mỗi khi đi xa luôn phải có người đi cùng trợ giúp.

Chị Kiều cho biết: Em bị khuyết tật đôi chân, nếu có công việc gì phải đi lại làm hồ sơ thì rất khó khăn. Có chữ ký số sẽ rất tiện lợi, vậy nên khi biết thông tin em đã đến nhà văn hóa ấp đăng ký chữ ký số ngay. Sau này, cần giao dịch em ở nhà vẫn ký trên điện thoại được. Em sẽ tuyên truyền lợi ích này đến những bà con nơi em sinh sống.

Ấp Mười Mẫu có trên 320 hộ với hơn 1.200 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 70%. Trung úy Lâm Quan, công an viên xã Phước Thiện cho biết: Ban điều hành ấp chia theo khu dân cư đi tuyên truyền, vận động từng nhà. Nếu người dân không có xe thì Công an xã, Ban điều hành ấp hỗ trợ xe đến từng nhà chở người dân; nếu đông người thì lấy xe ôtô của Công an xã đi chở.

Trong điều kiện ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người già yếu, không có điện thoại thông minh sóng 4G, đường sá xa xôi; để thực hiện hiệu quả cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện mục tiêu “4 phủ” ở ấp Mười Mẫu, một kế hoạch cụ thể đã được triển khai. Đó là Ban điều hành ấp tổ chức đi vận động; Tổ Đề án 06 sẽ hỗ trợ cài đặt cho người dân.

“Hiện nay, ở ấp Mười Mẫu còn 2 cái khó cần được tháo gỡ. Đó là điều kiện kinh tế còn khó khăn, không phải người dân nào cũng có điện thoại thông minh dùng sóng 4G. Thêm vào đó, sóng 4G hiện chưa được phủ kín khu dân cư trong ấp. Những khó khăn này chưa thể giải quyết ngay được, mà cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị” - Trưởng ấp Mười Mẫu Lê Xuân Diễn chia sẻ.