Ngành chức năng Bình Phước khuyến cáo nông dân cách phòng, chống một loại "tội phạm đặc biệt"

Hiện ở tỉnh Bình Phước nói chung và địa bàn thị xã Phước Long nói riêng, đang vào mùa vụ thu hoạch sầu riêng. Theo Công an thị xã Phước Long: Thời điểm này cũng xuất hiện các loại tội phạm hình sự. Các đối tượng lợi dụng việc thu hoạch, mua bán sầu riêng của người dân và các thương lái, nhằm thực hiện hành vi trộm cắp, bảo kê, dắt mối thu phí, dọa nạt, nâng - ép giá người dân và thương lái…



Tại vườn sầu riêng của nông dân Trần Văn Đương (bìa phải, xã Phước Tín, thị xã Phước Long), các nông dân được tuyên truyền về phòng, chống "tội phạm sầu riêng". Ảnh: N.D

Đặc biệt, trong mua bán trái sầu riêng, các đối tượng sử dụng lời nói, vũ lực. Hoặc đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp chủ nhà vườn và các vựa thu mua sầu riêng để nâng, ép giá, giành giật thu mua sầu riêng hòng thu lợi nhuận bất hợp pháp.

Mặt khác, còn thêm loại tội phạm trộm cắp tại các vườn, rẫy sầu riêng. Theo đó, các đối tượng lợi dụng sự lơ là, thiếu cảnh giác, thiếu trông coi của các chủ vườn, rẫy để cắt trộm sầu riêng hoặc trộm cắp các tài sản giá trị như: Xe máy, máy bơm nước, máy xịt thuốc…

Công an thị xã Phước Long đã đẩy mạnh công tác truyên truyền về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Qua đó, giúp người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm.

Trái sầu riêng bắt đầu chín cũng là lúc chủ vườn lo bị mất cắp. Ảnh: N.D

Đồng thời, lực lượng công an cũng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh - trật tự. Từ đó, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để đấu tranh với các loại tội phạm trên.

Bên cạnh đó, nhằm tập hợp, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an thị xã Phước Long tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm "Gia đình hội viên nông dân tự quản", tại các địa bàn chuyên canh cây sầu riêng. Tổ tự quản được xây dựng trên cơ sở lấy lực lượng công an tại cơ sở làm nòng cốt.

Chăm sóc sầu riêng ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: N.D

Huy động các hội viên Hội nông dân tình nguyện tham gia, kết hợp cùng với Công an thị xã trực tiếp tuần tra, triển khai các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm. Nhất là chống các đối tượng có hành vi trộm cắp, bảo kê, ép giá trong việc mua, bán sầu riêng… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân và các thương lái tự do mua bán theo đúng quy định của pháp luật trong mùa vụ sầu riêng năm 2024 trên địa bàn thị xã Phước Long.

Công an thị xã Phước Long đề nghị người dân và các vựa, hộ kinh doanh, mua bán trái sầu riêng trên địa bàn, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về việc mua, bán sầu riêng.

Trong quá trình mua, bán; nếu bị các đối tượng có hành vi đe dọa, ép giá, đòi tiền bảo kê, hoặc có các hành vi, vi phạm pháp luật khác thì báo ngay cho Công an thị xã Phước Long biết kịp thời xử lý.

Chưa bao giờ, cây sầu riêng ở tỉnh Bình Phước lại có giá như bây giờ. Ảnh: N.D

Chú trọng các biện pháp bảo vệ vườn, rẫy sầu riêng như: Làm hàng rào bao kín vườn, rẫy, lắp đặt hệ thống camera giám sát, có người trông coi… Tránh sơ hở, để các đối tượng lợi dụng đột nhập cắt trộm sầu riêng hoặc lấy trộm các tài sản khác có giá trị trong vườn, rẫy.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Phước cũng cảnh báo về những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như: Các đối tượng sử dụng thuốc cấm không được các cơ quan nhà nước cho phép, sau khi thu hoạch, nhằm ép sầu riêng chín nhanh, làm đẹp vỏ trái sầu riêng... Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng trái sầu riêng và sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước, hiện Bình Phước có hơn 5.300 ha diện tích sầu riêng. Sản lượng hàng năm ước đạt 14.850 tấn. Vườn sầu riêng trồng nhiều tại các huyện, thị xã như: Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh và Phước Long.