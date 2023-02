Hiện trường bé gái 7 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành tại con hẻm đường Bà Hom (phường 13, quận 6, TP.HCM). Ảnh: CTV

Chiều 2/2, Công an quận 6 cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái khoảng 7 tháng tuổi, nghi bị bạo hành tại con hẻm thuộc đường Bà Hom phường 13, quận 6, TP.HCM.

Tại hiện trường đến hơn 15h cùng ngày, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công an quận 6, Công an phường 13 và các cơ quan chức năng liên quan phong tỏa một con hẻm trên đường Bà Hom (nơi cháu bé tử vong nghi bị bạo hành).

Người dân gần hiện trường cho biết, một người đàn ông liên quan vụ việc này được Công an phường 13 đưa về làm việc.

Theo lãnh đạo UBND quận 6, TP.HCM, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.