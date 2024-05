Một cây dầu rái 110 năm tuổi ở chùa Nam An, cao 40m, chu vi 3,3m được công nhận là cây di sản Việt Nam Một cây dầu rái 110 năm tuổi ở chùa Nam An, cao 40m, chu vi 3,3m được công nhận là cây di sản Việt Nam

Mới đây, UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây dầu rái ở chùa Nam An (ấp An Phú, xã An Hòa).