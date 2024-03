Một công ty ở Nghệ An trúng thầu thi công đường nông thôn mới 8,57 tỷ đồng, thấp hơn... 9 triệu đồng giá ban đầu

Ông Hoàng Công Trường – Chủ tịch UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Hiện tại, nhà thầu đã thi công phần nền của dự án. Vì thời tiết bất lợi nên quá trình thi công gặp một số khó khăn.



Kết cấu mặt đường chủ yếu bằng bê tông xi măng, có đoạn thảm nhựa 3 lớp cùng hệ thống mương thoát nước. Ảnh minh họa

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Diễn An đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông xóm 1, xóm 2, xóm 5 xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Công ty TNHH Phúc Thành là đơn vị đã trúng thầu thực hiện phần xây lắp công trình giao thông liên xóm có trị giá hơn 8,5 tỷ đồng. Giá gói thầu mà chủ đầu tư đưa ra là 8,579 tỷ đồng. Công ty TNHH Phúc Thành là nhà thầu được chọn khi đưa ra giá đấu thầu là 8,57 tỷ đồng, tức thấp hơn giá chủ đầu tư đưa ra bằng đúng con số lẻ... 9 triệu đồng.

Được biết, dự án có tổng chiều dài các tuyến là khoảng 3km, chiều rộng trung bình của đường giao thông là 4m. Kết cấu mặt đường chủ yếu bằng bê tông xi măng, có đoạn thảm nhựa 3 lớp cùng hệ thống mương thoát nước. Dự án được đầu tư bằng ngân sách xã và huyện hỗ trợ.

Công ty TNHH Phúc Thành có người đại diện pháp luật là ông Phạm Đức Lanh, địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An.

Năm 2023, Công ty TNHH Phúc Thành đã trúng 3 gói thầu tại Diễn Châu. Trong đó có 2 gói do UBND xã Diễn An làm chủ đầu tư.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu thì Công ty TNHH Phúc Thành đã từng thực hiện một số dự án tại địa phương.

Trong đó có dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, phòng học chức năng Trường Tiểu học Diễn An; Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học xã Diễn An và dự án làm đường giao thông thuộc xã Diễn An.

Công ty Phúc Thành cũng đã thi công nhiều dự án khác trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.