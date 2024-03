Ngày 14/3, lãnh đạo công an xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bên quốc lộ 1A.



Bé gái được phát hiện trong thùng xốp, bên quốc lộ 1A, khu vực gần đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: D.C

Theo đó, vào khoảng 20h tối 13/3, người dân nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ ở khu vực quốc lộ 1A đoạn gần khu vực đền Cuông, xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái khoảng 5 tháng tuổi ngồi khóc trong chiếc thùng xốp. Chiếc thùng xốp được lót thêm chăn, bên cạnh có một số quần áo, sữa của trẻ nhỏ.

Qua kiểm tra, sức khỏe bé gái ổn định. Cháu bé đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Diễn An. Ảnh: D.C

Ngay sau đó, bé gái được đưa về trạm y tế xã Diễn An để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc, sức khỏe bé gái ổn định.

Hiện, chính quyền địa phương đang xác minh tìm người thân cho cháu bé.