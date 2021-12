Một công ty ở Quảng Bình ngang nhiên bán cả tấn lúa giống chưa được cấp phép cho nông dân

Mới cho trồng thử nghiệm đã bán thương mại hàng tấn lúa giống

Báo Dân Việt nhận được thông tin, 2 tấn giống KH 336 của một cửa hàng trên địa bàn huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.



Xác nhận với PV Báo điện tử Dân Việt (qua điện thoại), ông Nguyễn Văn Hường – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết: "Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ an) và các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ về giống lúa KH 336 này. Giống này được phân phối từ Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình".

Giống lúa KH 336 của Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình dù chưa được công nhận lưu hành giống cây trồng đã được trồng thử nghiệm tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐA

PV Dân Việt đã liên hệ với ông Lê Xuân Tứ - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình), thì được ông Tứ cho hay: "Đúng là có 4 loại giống: KH 336, QS 447, PN 99, QC 03 của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình chưa được công nhận lưu hành giống cây trồng, nhưng có nằm trong hướng dẫn của Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình được kiểm nghiệm và đưa vào trồng thử nghiệm".



"Vừa rồi có phản ánh về các giống lúa này, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đã làm việc và chỉ đạo Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình dừng xuất kho, không phân phối lúa giống tiếp", ông Tứ nói.

Người dân tự mua giống với công ty?

Trước đó, vào vụ hè – thu năm 2021, nhiều nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) phản ánh với PV Dân Việt về việc giống lúa QS 447 của Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình trong quá trình gieo trồng không bị sâu bệnh nhưng thời kì trổ bông lúa bị bạc bông và không đạt năng suất.

Vụ hè - thu năm 2021, nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) phản ánh việc giống lúa QS 447 thời kì trổ, lúa bị bạc bông, không đạt năng suất. Ảnh: Trần Anh

Thời điểm này, chuẩn bị bước vào vụ đông – xuân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đưa các giống lúa: QS 447, PN 99… của Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình vào cơ cấu mùa vụ.



Như tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng thôn Cao Trạch thông tin với Dân Việt: "Chưa đầy tháng nữa là bước vào vụ lúa đông – xuân. Vụ mùa năm nay, thôn cơ cấu các giống lúa: PN 99 (738kg), QS 88 (455kg), QS 447 (10kg) các giống lúa này đều của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình độc quyền phân phối trên địa bàn huyện".

Các loại giống lúa mà người dân ở thôn Cao Trạch (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đăng kí mua để gieo trồng vụ đông - xuân năm nay, trong đó, giống lúa QS 447, PN 99 chưa được công nhận lưu hành. Ảnh: TA

"Các năm trước, gia đình tôi đã gieo trồng giống PN 99, năm nay tôi tiếp tục gieo trồng giống lúa này. Bà con hiện đã đăng kí mua giống và trước 1 tuần ngày bắt đầu xuống giống, bà con sẽ đến mua và nhận giống về. Tôi vừa hay tin giống này dừng phân phối", ông Tịnh nói.



Còn ông Đinh Xuân Thương – Trưởng phòng NNPTNT huyện Tuyên Hóa cho biết: "Không chỉ vụ đông – xuân này mà những vụ mùa trước, các giống lúa như: PN99, QS447, QC03… của Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình đã được cơ cấu trong vụ mùa và được người dân mua về gieo trồng. Việc mua các giống này là tự bà con nông dân đăng kí trực tiếp mua với công ty".

Tại huyện Lệ Thủy, nơi được xem là vựa lúa của tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Vương – Trưởng phòng NNPTNT huyện Lệ Thủy, cho hay: "Trước đây, các giống lúa như: PN99, QS447… được cơ cấu vào vụ mùa, nhưng năm nay tỉnh đã đưa các giống lúa trên ra khỏi cơ cấu. Còn người dân mua là tự họ đăng kí với Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình".

Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình là công ty con của Tổng công ty Cổ phần nông nghiệp Quảng Bình (trụ sở tại 587, đường Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Trong năm 2020 và năm 2021, Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình đã ra thông báo giá bán cây trồng hiện tại theo từng thời điểm cho nhiều loại giống lúa chưa được công nhận lưu hành giống cây trồng. Theo đó, giống lúa PN 99 có giá khoảng 25.000 đồng/kg, giống QC 03 có giá 26.000 đồng/kg, giống KH 336 có giá 140.000 đồng/kg...

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!