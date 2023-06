Một cựu nhân viên ngân hàng có dấu hiệu chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, đang xác minh tố giác tội phạm, tố cáo liên quan đến Nguyễn Khắc Hiệp có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của người khác.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hiệp. Ảnh: CACC

Theo đơn tố cáo, lợi dụng việc là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn thị xã La Gi, Hiệp đã lấy lý do cần tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng hoặc lấy lý do rủ người khác cùng góp vốn để mua đất đai, đối tượng đã lừa đảo tiền của nhiều người dân trên địa bàn thị xã La Gi.

Đến tháng 11/2022, Hiệp nghỉ việc tại ngân hàng và đi đâu không ai biết. Sau đó, những người cho Hiệp vay tiền đã gửi đơn tố cáo đến Công an thị xã La Gi.

Theo đơn tố cáo, tổng số tiền Hiệp cầm của nhiều người lên đến 17 tỷ đồng. Trong quá trình xác minh đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi phát hiện, Hiệp hiện không có mặt tại địa phương. Ngay cả người thân cũng không biết Hiệp hiện đang ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi yêu cầu Nguyễn Khắc Hiệp nhanh chóng đến trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, người dân khi thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, địa chỉ 02 Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi (SĐT 0252.3870.113) hoặc Điều tra viên Cao Thái Hào (SĐT: 0347.399 424) hoặc Cơ quan công an gần nhất.