Một doanh nghiệp ngành điện báo lãi ròng 9 tháng tăng gần 11.000%

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE), một trong những doanh nghiệp ngành điện vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 301 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, cao gấp 6 lần.

Phía VNE cho biết, trong kỳ doanh thu về hoạt động xây lắp điện truyền thống cũng như điện năng lượng tái tạo đều tăng so với năm 2020. Bên cạnh đó. doanh thu hoạt động bán hàng cũng tăng so với cùng kỳ giúp lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 17% so.

Sau khi bù đắp các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, VNE ghi nhận lãi ròng đạt gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 112 triệu đồng, tương ứng tăng trưởng lên đến 5.079%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu VNE đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 34 tỷ đồng, tăng 10.877%. Qua đó, hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Tính tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản VNE có hơn 2.458 tỷ đồng, tăng 540 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục tiền tăng 79%, lên 152 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 46% về 57 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23% lên 766 tỷ đồng.

VNE còn 1.459 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính còn hơn 450 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nợ phải trả và tăng 34% so với 9 tháng đầu năm 2020. Đây cũng chính là lý do khiến chi phí lãi vay VNE tăng vọt trong kỳ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10/2021, cổ phiếu VNE hiện đang giao dịch ở ngưỡng 11.250 đồng/cp, tăng 2,27% so với cùng kỳ.