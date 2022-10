Với phương châm "Ăn sạch để sống xanh" - tất cả vì sức khỏe cộng đồng, năm 2014, Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Đức Hùng (Công ty Đức Hùng) ở phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam đã bắt đầu xây dựng trang trại Thanh Nga, trong đó sản xuất ra hai sản phẩm có chất lượng nổi bật là dưa kim hoàng hậu và dưa chuột baby.

Sản phẩm dưa kim hoàng hậu của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức Hùng có hương thơm và vị ngọt mát, được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà. Ảnh: T. Ngọc

Đến nay, trang trại Thanh Nga có 3 cơ sở trồng trọt và chuẩn bị hoàn thiện trang trại thứ 4 vào năm 2023 với tổng diện tích lên tới gần 10 ha. Sản phẩm chủ lực của trang trại là các loại rau xanh theo mùa (rau muống, rau lang, xà lách, bắp cải, mùng tơi...; các loại dưa (dưa kim hoàng hậu, dưa chuột, dưa lưới Nhật và cà chua bi.

Toàn bộ sản phẩm của Công ty Đức Hùng đều được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nguồn rau, quả an toàn cho Nhà hàng Thanh Nga - một đơn vị con của Công ty Đức Hùng. Nhà hàng Thanh Nga không chỉ nổi tiếng với phong cách phục vụ ẩm thực chuyên nghiệp, còn được biết đến như địa điểm mua sắm uy tín, chất lượng.

Trong những loại rau, quả trồng ở trang trại Thanh Nga, có hai dòng sản phẩm nổi bật, được khách hàng ưa thích, lựa chọn để thưởng thức hoặc mua về làm quà, đó là: dưa kim Hoàng Hậu và dưa chuột baby. Dưa kim hoàng hậu được trồng tại trang trại Thanh Nga có hương thơm và vị ngọt mát.

Vốn là giống dưa có nguồn gốc từ Thái Lan, dưa vàng kim Hoàng Hậu đã thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư từ năm 2015 bằng vẻ bề ngoài đẹp mắt, lớp vỏ mịn vàng óng, chất dưa giòn ngọt, giá trị dinh dưỡng vô cùng ấn tượng và đặc biệt lại rất được lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Trong dưa kim hoàng hậu có chứa chất lycopene, arginine, hàm lượng vitamin A và vitamin C dồi dào, có tác dụng sáng mắt, phòng ngừa các bệnh ung thư, giảm lượng glucose trong máu, có ích cho người bị tiểu đường hay người mắc bệnh tim.

Dưa chuột baby là loại thực phẩm phổ biến, rất tốt cho sức khỏe con người. Dưa chuột baby chứa hàng loạt các vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin B1, vitamin C, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B6 cùng với các chất xơ, các khoáng chất như canxi, kali, kẽm, folic acid, magie, sắt… Vì thế, ăn dưa chuột baby mỗi ngày sẽ là giải pháp đơn giản nhất mà lại hiệu quả nhất để có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Sản phầm dưa chuột baby của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức Hùng

Để tạo ra sản phẩm dưa vàng kim Hoàng Hậu, dưa chuột baby có chất lượng hảo hạng, Công ty Đức Hùng đã đầu tư nhà kính công nghệ Isreal, tuyển chọn giống dưa F1 có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, rồi áp dụng gieo trồng theo hướng hữu cơ.

Nguồn nước cung cấp cho khâu tưới tiêu đều được xử lý qua hệ thống nước lọc RO lớn, đảm bảo chất lượng tốt nhất cung cấp cho cây trồng. Trong quá trình sản xuất, trang trại sử dụng phân bón hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, đảm bảo quả dưa được lớn tự nhiên và tạo ngọt tự nhiên, thuần khiết nhất.

Do đó, chất lượng dưa vàng kim Hoàng Hậu, dưa chuột baby do trang trại Thanh Nga sản xuất luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng khác biệt so với các sản phẩm cùng loại bán trên thị trường. Với phương châm "Ăn sạch để sống xanh" - tất cả vì sức khoẻ của cộng đồng, Công ty Đức Hùng và các cơ sở trang trại Thanh Nga, Nhà hàng Thanh Nga cam kết đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng.