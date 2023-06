Một huyện của tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức lễ hội cho một loại trái cây

Tham gia ngày hội, chị Châu Thị Thu Em ở xã An Khánh, Châu Thành (Đồng Tháp) chia sẻ: “Tôi rất vui khi đến với ngày hội. Điều tôi ấn tượng nhất là các món ăn chế biến từ sầu riêng và sản phẩm đặc trưng của huyện. Tôi hy vọng, ngày hội sẽ được tổ chức thường niên để người dân có điểm vui chơi và tiếp cận nhiều hơn với đặc sản địa phương”.

Tương tự, bà Trần Thị Diễm ngụ xã An Khánh háo hức đến với ngày hội để thưởng thức các món ăn chế biến từ sầu riêng, bà cho biết: “Sầu riêng là cây ăn trái không xa lạ với gia đình tôi nhưng món ăn chế biến từ sầu riêng thì ít khi được dùng. Vì vậy, khi nghe ngày hội có nhiều món ăn chế biến từ sầu riêng, gia đình tôi liền ghé qua xem, dùng thử. Qua thưởng thức, tôi không nghĩ sầu riêng lại chế biến ra được nhiều món ngon đến vậy...”.

Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Đồng Tháp (bìa phải) tham quan gian hàng sầu riêng của Hợp tác xã Sầu riêng Phú Hựu (Ảnh: M.N)

Mang sầu riêng theo hướng hữu cơ đến quảng bá, giới thiệu tại ngày hội sầu riêng quê mình, ông Lê Thanh Điền - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sầu riêng Phú Hựu cho biết, sầu riêng HTX Phú Hựu sản xuất theo hướng sạch nên người dân rất tin tưởng. Chính vì vậy, chỉ gần 2 giờ đồng hồ chúng tôi đã bán hết 300kg sầu riêng mang đến phục vụ ngày hội. Ngoài giới thiệu sản phẩm sầu riêng Phú Hựu, đến với ngày hội lần này, tôi mong muốn thông qua các buổi tọa đàm sẽ kết nối được nhiều doanh nghiệp tiêu thụ nhằm tạo đầu ra ổn định hơn cho trái sầu riêng để nhà vườn yên tâm sản xuất, phát triển sầu riêng theo hướng ổn định.

Huyện Châu Thành được xem là thủ phủ sầu riêng của Đồng Tháp, với diện tích 986,5ha. Trong đó, diện tích đang cho trái ổn định là 305ha, diện tích trồng từ 1-4 năm là 681,5ha, tập trung nhiều nhất ở các xã: Phú Hựu, An Khánh, An Phú Thuận, An Nhơn và thị trấn Cái Tàu Hạ.



Trong những năm gần đây, huyện đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, người sản xuất sầu riêng áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ, xây dựng, quản lý vùng sản xuất, cơ sở đóng gói đảm bảo truy suất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, việc tổ chức ngày hội nhằm quảng bá sản phẩm, giới thiệu vùng khai sinh ra mặt hàng sầu riêng chất lượng cao đến Nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, thông qua ngày hội, huyện mong muốn nhiều doanh nghiệp trực tiếp đến ký kết tiêu thụ nhằm giảm bớt khâu trung gian để nhà vườn tăng lợi nhuận. Theo ông Phan Thanh Dũng, định hướng của huyện dự kiến mỗi năm sẽ tổ chức từ 1 -2 ngày hội tập trung những ngành hàng chủ lực của huyện như: sầu riêng, nhãn, xoài, chanh...

Theo đánh giá của ông Lê Quốc Điền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp, việc các xã trên địa bàn huyện kết nối tổ chức ngày hội được xem là hướng đi tích cực cho ngành hàng sầu riêng. Thông qua ngày hội, ngoài việc gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sầu riêng, đây còn là cơ hội để nhà vườn biết được định hướng của thị trường xuất khẩu, từ đó có hướng tổ chức sản xuất hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thị trường...