Một huyện của tỉnh Hưng Yên, có 2 khu đại đô thị, thu nhập bình quân của người dân đạt 152 triệu đồng/năm

Ngày 30/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Giang (Hưng Yên) tổ chức lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện (1/9/1999 – 1/9/2024).

Các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng huyện.

Thực hiện Nghị định số 60/1999/NĐ-CP ngày 24/7/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 1/9/1999, huyện Văn Giang được tái lập. Sau 25 năm tái lập, với sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Văn Giang đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội (KT – XH), xây dựng nông thôn mới (NTM), thu ngân sách Nhà nước, phát triển đô thị, đời sống của Nhân dân được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.



Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Văn Giang.

Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 16,2%; giá trị thu trên 1 héc-ta canh tác đạt gần 443 triệu đồng, gấp gần 36 lần năm 2000; giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 152 triệu đồng, gấp hơn 35 lần; thu ngân sách Nhà nước gấp hơn 3.500 lần so với năm đầu tái lập; tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức thấp nhất tỉnh...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện phát triển toàn diện. 100% số trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% số làng, khu phố đạt và giữ vững danh hiệu làng, khu phố văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,2%.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội được các cấp, ngành quan tâm, góp. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm…

Đến nay, Đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5 nghìn đảng viên… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được huyện tăng cường thực hiện.

Giai đoạn 2019-2023, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng huyện NTM nâng cao ở huyện đạt trên 3.200 tỷ đồng. Hết năm 2023, huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng huyện NTM nâng cao. Đến nay, 100% hệ thống đường giao thông trong huyện được xây dựng, nâng cấp theo quy hoạch, đáp ứng tiêu chí và được duy tu, bảo trì hằng năm.

Huyện hình thành các vùng trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mang lại doanh thu trung bình 400 – 700 triệu đồng/héc-ta/năm. Đến nay, 100% số xã ở huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 7/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những thành tựu cùng với sự cố gắng, nỗ lực của huyện Văn Giang sau 25 năm tái lập, nhất là với thành tích trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, thời gian tới, huyện Văn Giang cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao; phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở kinh tế đô thị, thương mại – dịch vụ và công nghiệp; tập trung giải quyết các điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư phục vụ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn; tăng cường đầu tư công đi đôi với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân của các dự án đầu tư khu đô thị, nhà ở hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại III và loại II; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng…

Cần tiếp tục quan tâm, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã Trần Quốc Văn trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Văn Giang; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 1 hộ gia đình và 10 cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025”; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Văn Giang (1/9/1999 – 1/9/2024).