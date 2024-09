Một huyện ở Lai Châu vinh dự nhận Bằng xác lập Kỷ lục khi tổ chức Tết Độc lập

Than Uyên bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024, diễn ra từ ngày 30/8 – 2/9, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, hấp dẫn, như: Giải chạy quốc tế KOMOMO, giao lưu các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, giải đua xe Mô tô địa hình, đua thuyền Kayak, đua thuyền đuôi én…

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2024 có chủ đề "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu". (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu chào mừng Tết Độc lập năm 2024, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh năm 2024, nhấn mạnh: Từ nhiều năm nay, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn hàng năm của người dân huyện Than Uyên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung, Tết Độc lập là ngày hội của tình đoàn kết, tự hào, niềm tin, khát vọng hoà bình và phát triển.

Màn biểu diễn của các dân tộc: Khơ Mú, Mông, Dao cũng khá ấn tượng và hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Than Uyên là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hội tụ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc anh em trên địa bàn. Than Uyên được biết là vùng đất có cánh đồng lúa lớn thứ 3 Tây Bắc "Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc".

Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, quyện hoà với bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú và các dân tộc khác cùng cư tụ. Các dân tộc ở Than Uyên đã cùng chung tay xây dựng miền đất, con người Than Uyên đậm đà bản sắc văn hóa, phát triển về mọi mặt.

Các tiết mục múa, hát tại chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập ở Than Uyên, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến với Tết Độc lập năm 2024, nhân dân và du khách được hoà mình vào niềm vui chung của dân tộc, được tham quan, thưởng lãm, trải nghiệm các không gian văn hoá, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc. Đặc biệt, người dân địa phương và du khách còn được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp; được hòa mình trong điệu xoè Thái– di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Than Uyên trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; cảm ơn các nghệ nhân, các diễn viên quần chúng và các em học sinh trên địa bàn huyện Than Uyên - với niềm tự hào dân tộc và tình yêu văn hóa dân tộc, đã tích cực góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp và đóng góp quan trọng vào thành công của Tết Độc lập năm 2024.

Người dân địa phương và du khách chen chân đứng xem chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, do tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hy vọng, Than Uyên sẽ là một "điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, ấn tượng" trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, du lịch vùng Tây Bắc.

Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Quyết định công nhận, Bằng xác lập Kỷ lục Tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam cho UBND huyện Than Uyên "Là địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc thường xuyên, liên tục trong nhiều năm nhất" (12 lần, từ năm 2012 đến năm 2024).

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập khép lại với màn múa xòe đẹp mắt của hơn 2000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên biểu diễn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2024, với chủ đề: "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu" gồm 3 phần: Ánh sáng niềm tin, sắc màu vùng cao và về miền xòe hoa, với những tiết mục ca - múa - nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá, con người vùng đất Tây Bắc, quê hương Lai Châu, Than Uyên.

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu, nhân dân và du khách được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của 3 dân tộc: Khơ Mú, Dao, Mông và hoà mình vào vòng đại xòe, với hơn 2000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên biểu diễn.